«Вы наказываете, если вдруг кто-то не привьётся?» Гендиректор «Бобруйскагромаша» ответила на этот вопрос

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Надежда, скажите, пожалуйста, вот ваше производство. Я понимаю, что любой уход человека на больничный – это легкий коллапс. Каким образом поступили вы для того, чтобы люди привились? Это был уговор, вы вписали это в контракт, заставили, что это было?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
Наверное, самое главное – это показать свой личный пример. Я тоже привитая, я сделала прививку. Мы организовали семинар на главной площадке холдинга. Мы провели семинар с врачами, к нам главврач Бобруйска приехала. Она рассказала, ответила на вопросы, которые волновали сотрудников: почему так, почему эта вакцина, почему другая вакцина? Что мы сделали? Самое главное – мы сделали удобно для людей. Мы вакцинируем их в медпункте завода. Им удобно: они пришли в рабочее время, сделали прививку.
Кирилл Казаков:
Вот прививается, кстати, БелАЗ. Так прививается тоже крупное предприятие в Жодино – БелАЗ.
Надежда Лазаревич:
Мы точно так же сделали, прививаем людей, у нас уже три этапа. Люди идут, записываются заранее и все понимают, что это необходимо для того, чтобы наше предприятие работало, чтобы мы создавали продукт, чтобы мы могли заработать своевременно оплату для себя, также выплатить соответствующие необходимые налоги.
Кирилл Казаков:
Опять же, когда вы планируете привить 100 % всех сотрудников?
Надежда Лазаревич:
Вы знаете, я, конечно, идеалист, но я не думаю, что мы 100 % привьем.
Кирилл Казаков:
Но это в добровольном порядке, да?
Надежда Лазаревич:
Почти добровольно, конечно. Я как руководитель отслеживаю, в каких цехах больше привито, где более ответственные люди работают и, конечно, как-то я буду это оценивать.
Алена Сырова, СТВ:
Вы наказываете, если вдруг кто-то не привьется?
Надежда Лазаревич:
Нет, мы не наказываем. Мы пока пытаемся убедить, показать на собственном примере необходимость данной прививки. Я думаю, что люди, когда увидят, что после прививки даже если кто-то заболеет, будет легче это переносить, они сами пойдут и будут дальше делать. Но все-таки это, конечно, ответственность человека.
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