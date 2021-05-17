«Вы наказываете, если вдруг кто-то не привьётся?» Гендиректор «Бобруйскагромаша» ответила на этот вопрос

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Надежда, скажите, пожалуйста, вот ваше производство. Я понимаю, что любой уход человека на больничный – это легкий коллапс. Каким образом поступили вы для того, чтобы люди привились? Это был уговор, вы вписали это в контракт, заставили, что это было?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Наверное, самое главное – это показать свой личный пример. Я тоже привитая, я сделала прививку. Мы организовали семинар на главной площадке холдинга. Мы провели семинар с врачами, к нам главврач Бобруйска приехала. Она рассказала, ответила на вопросы, которые волновали сотрудников: почему так, почему эта вакцина, почему другая вакцина? Что мы сделали? Самое главное – мы сделали удобно для людей. Мы вакцинируем их в медпункте завода. Им удобно: они пришли в рабочее время, сделали прививку. Кирилл Казаков:

Вот прививается, кстати, БелАЗ. Так прививается тоже крупное предприятие в Жодино – БелАЗ.

Надежда Лазаревич:

Мы точно так же сделали, прививаем людей, у нас уже три этапа. Люди идут, записываются заранее и все понимают, что это необходимо для того, чтобы наше предприятие работало, чтобы мы создавали продукт, чтобы мы могли заработать своевременно оплату для себя, также выплатить соответствующие необходимые налоги. Кирилл Казаков:

Опять же, когда вы планируете привить 100 % всех сотрудников? Надежда Лазаревич:

Вы знаете, я, конечно, идеалист, но я не думаю, что мы 100 % привьем. Кирилл Казаков:

Но это в добровольном порядке, да?