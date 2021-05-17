Что повлияло на решение Президента укрепить позиции Совета безопасности? Анонс программы «Постскриптум»
Новости Беларуси. Исторический документ, меняющий политическую систему страны. Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» наделал много шума в информационном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом рассуждают гости программы «Постскриптум».
Попытка государственного переворота и гибридная война против Беларуси. Какие события повлияли на решение главы государства об укреплении позиций Совета безопасности?
Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Даже в лихие 90-е законодатель не заложил в Конституцию такое основание, как гибель Президента от покушения, террористического акта, внешней угрозы либо других насильственных действий.
Как соотносится декрет с Основным законом страны и почему именно этот документ защитит государство от развала в случае чрезвычайной ситуации?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
При любых ситуациях в стране чрезвычайных власть не только устоит, а все будет согласно закону дальше.
Вадим Боровик, политолог:
Президент проявил такую смелость. Он говорит: я доверяю этим людям, и в случае, если извне на меня будет покушение, я готов к тому, что этот коллективный орган будет осуществлять мои полномочия.
Большая дискуссия в программе «Постскриптум» в эфире телеканала СТВ во вторник, 18 мая, в 19:00.