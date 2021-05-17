Что повлияло на решение Президента укрепить позиции Совета безопасности? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Исторический документ, меняющий политическую систему страны. Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» наделал много шума в информационном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка государственного переворота и гибридная война против Беларуси. Какие события повлияли на решение главы государства об укреплении позиций Совета безопасности?

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Даже в лихие 90-е законодатель не заложил в Конституцию такое основание, как гибель Президента от покушения, террористического акта, внешней угрозы либо других насильственных действий.

Как соотносится декрет с Основным законом страны и почему именно этот документ защитит государство от развала в случае чрезвычайной ситуации?