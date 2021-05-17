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Юрий Назаренко: только местные органы власти будут определять места для проведения массовых мероприятий

17 мая 2021 17:16
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Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаренко: только местные органы власти будут определять места для проведения массовых мероприятий-1

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Согласно основным новациям, в случаях возникновения опасности для жизни и здоровья людей в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования участников может быть приостановлено функционирование объектов общественного питания, торговли, транспорта, иных организаций. Кроме того, в соответствии с новыми нормами массовые мероприятия будут проводиться только на основании разрешения местных органов власти. Только местные органы власти будут определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий.

МВД: изменения в законе позволят государству обеспечивать защиту не только в отношении госслужащих. Читайте здесь.

# Закон # общество # Юрий Назаренко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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