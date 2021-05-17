Юрий Назаренко: только местные органы власти будут определять места для проведения массовых мероприятий

Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Согласно основным новациям, в случаях возникновения опасности для жизни и здоровья людей в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования участников может быть приостановлено функционирование объектов общественного питания, торговли, транспорта, иных организаций. Кроме того, в соответствии с новыми нормами массовые мероприятия будут проводиться только на основании разрешения местных органов власти. Только местные органы власти будут определять места, рекомендованные для проведения массовых мероприятий.