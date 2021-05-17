Сергей Рачков про закон о государственной защите: он не направлен против граждан, он должен обеспечивать безопасность людей

Новости Беларуси. Изменение внешности, регламент на применение силы и государственная защита. 17 мая глава государства подписал сразу два закона, направленных на обеспечение внутренней безопасности в стране. Они вносят изменения в документы, регулирующие деятельность силовых ведомств. Изменения вступят в силу через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Когда не получилось зажечь страну, начали жечь дома и машины силовиков. ОМОН и бойцов внутренних войск сначала бомбили камнями и арматурой, затем уже через интернет атаковали оскорблениями и угрозами судей, журналистов, патриотов, депутатов, членов избиркомов и госслужащих.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Этот закон не направлен против граждан, против личности, он, напротив, должен обеспечивать безопасность людей, тех, которые находятся в рамках закона. В этом законе есть, конечно, я бы не сказал, ряд ужесточений, есть просто попытка написать положения, которые позволят органам внутренних дел реагировать в соответствии с теми ситуациями, которые возникают, когда необходимо обеспечивать безопасность граждан.