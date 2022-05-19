Пётр Петровский: «Они ориентируются в Беларуси на приход к власти маргиналов и тех, кто ненавидит собственный народ»

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую». В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков. Григорий Азаренок, СТВ:

Фрагмент с любимого нами радио за евро, они обсуждали там последний этот их исход и как это повлияло на Беларусь. Предельно откровенно. Понятно, что тут есть небольшая подмена понятий, то есть они считают нас тупым быдлом, не достойным их великого таланта. Но на самом деле Шолохова все знали, весь Советский Союз. Сейчас Михаила Савицкого все знали, вся Беларусь. То есть настоящий талант всегда все знают, настоящий талант всегда государственник. Вот они сами признаются: з’ехалі змагары і з’ехалі, нафиг никому не нужны.

«Проблема этих людей в том, что они имеют вот этот снобизм» Петр Петровский, политолог:

Я вот, если честно, даже не знаю, кто такой этот человек. Григорий Азаренок:

Ну и не будем его пиарить. Петр Петровский:

Он тут говорит: з’ехалі і з’ехалі. Я как человек из творческой семьи (мама – режиссер театра в прошлом, отец – художник-дизайнер) могу сказать, что главная проблема этих людей в том, что они имеют вот этот снобизм. Григорий Азаренок:

Мы же слышали, они даже не знают, кто мы такие. «Они не знают общества» Петр Петровский:

Да, не посвящены в секту свидетелей неизвестно кого. А это очень опасная вещь. Вот эти товарищи находятся в такой, с точки зрения социологии, банке, как пауки. Замкнутой.

Григорий Азаренок:

Общаются только между собой. Петр Петровский:

Да. И у них очень узкий социальный круг, и они не знают общества. Григорий Азаренок:

Они соберутся где-то в баре, напьются: ты гений, но тебя так гнобят. А ты такой гений, но тебя так гнобят! И вот этим вот занимаются. «Что написала хорошего Алексиевич? Кроме про Дзержинского – ничего» Петр Петровский:

Кого из них где признали? Ту же Алексиевич. Когда ей написали, за что ей присуждают премию, так там даже признали, что она не является писательницей. Григорий Азаренок:

За гражданскую позицию.

Петр Петровский:

Да. Там написали, что какой-то новый жанр журналистики, непонятно, чего и кого. Дорогие мои, что написала хорошего Алексиевич? Кроме про Дзержинского – ничего. Григорий Азаренок:

Кто хоть что-нибудь из нее почитал? Я-то почитал, но это унылое, скучное, так сказать, чтиво. «Это какое-то дегенеративное искусство» Петр Петровский:

Это вообще отвратительно. Особенно «Время секонд хэнд» – это какое-то дегенеративное искусство. Григорий Азаренок:

Женщина советская вспоминает, как она не могла найти прокладки, и она увидела кровь на простыне. Дичь вообще полная. Петр Петровский:

А почему ей дали опять же скандинавские страны? Потому что у них там проблема с гендерной идентичностью, у них вообще проблема с идентичностью, такое ощущение, в Скандинавии. А они увидели: есть дама, которая пишет то ли про свои проблемы с идентичностью, то ли про какие-то другие.