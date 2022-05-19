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Копать на метр в глубину. Как победить борщевик на дачном участке?

19 мая 2022 20:54
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Новости Беларуси. В Минской области обработку от борщевика уже провели на площади почти 90 гектаров. Самые большие объемы для протравки в Минском, Логойском и Вилейском районах. Обработку специалисты ведут согласно графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Копать на метр в глубину. Как победить борщевик на дачном участке?-1

– Копать нужно под самый корень?  
– Нет, метр в глубину. Корень огромный, толстый, с руку. Вот такой корень.  

Копать на метр в глубину. Как победить борщевик на дачном участке?-4

Борьба Валентины Петровны Никандровой с борщевиком началась несколько лет назад. Какую только тактику пенсионерка не применяла: вооружалась лопатой, газонокосилкой. Но одна битва за другой оказывалась проиграна. В помощь пришла Логойская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Копать на метр в глубину. Как победить борщевик на дачном участке?-7

Валентина Никандрова:  
Наверное, уже четвертый год, как мы стали отдыхать. Так много работы. У нас речка хоть стала появляться. Тоже к речке не подойти. С той стороны, с этой такие стояли «деревья» огромные.  

Копать на метр в глубину. Как победить борщевик на дачном участке?-10

Коварство борщевика в том, что опасны не сами побеги, а сок. На солнце он становится настоящим ядом и оставляет на коже опасные ожоги. Их нужно обрабатывать правильно.  

Подробности в видеоматериале.  

# Растения и цветы # общество # Анастасия Кончиц # Валентина Никандрова # Василий Козловский # Инна Белановская # Фотофакт

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