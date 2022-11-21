Гайдукевич: НАТО – это мыльный пузырь. Если вспыхнет война в Европе, американцы ни за кого воевать не будут

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ. Алена Сырова, СТВ:

Слушая вас, о том, что нас пытаются столкнуть лбами, складывается впечатление, как будто тишь, гладь, да Божья благодать. Очевидно же, что у нас есть проблемы.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Нет никакой тиши и глади. Но начинать надо не с этого. Начинать надо с того, что не существует в мире союза без проблем. Таких союзов нет, не было и никогда не будет. Евросоюз трещит по швам, НАТО – это мыльный пузырь. Объясню почему. Для того чтобы говорить об ОДКБ, надо сказать про НАТО, чтобы было понятнее. НАТО – это мыльный пузырь. Если сегодня вспыхнет война в Европе, никогда американцы ни за кого воевать не будут. Не воевали и не будут воевать. Все разговоры о поправке НАТО, ситуация с ракетами, которую все обсуждали, – это явное доказательство моих слов. Байден проснулся и сразу сказал: это не российские ракеты. И если бы еще четыре ракеты было, он бы тоже это сказал. Почему? США никогда не хотели и не хотят исполнять эту поправку. Им хочется, чтобы мы здесь воевали сами. Поляки пусть воюют, литовцы пусть воюют. Кто угодно, но не они. Они готовы поставлять оружие и печатать доллары на станках – не более. Второй момент, почему ОДКБ эффективнее. ОДКБ – это исключительно защитная организация. НАТО развязывает войны, сменяет режимы, нарушает международное законодательство. НАТО – агрессия, ОДКБ – мир. Помните, как все сцепились недавно на ОДКБ, что она не разрулила ситуацию с Арменией и Азербайджаном. Да неужели кто-то не понимает, что мечта американцев и англосаксов, чтобы мы здесь сцепились между собой, чтобы в рамках ОДКБ все переругались, чтобы Казахстан поругался с Беларусью, Россия поругалась, чтобы Средняя Азия еще больше конфликтовала с Российской Федерацией, чтобы на этих противоречиях нас расколоть и уничтожить? Мы будем говорить о проблемах, но надо сказать самое главное. ОДКБ – эффективная организация. Второе – она состоялась. Третье – это залог мира на всем постсоветском пространстве, как и РФ – залог суверенитета для всех постсоветских стран, не только для Беларуси.