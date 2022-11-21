Гайдукевич: НАТО – это мыльный пузырь. Если вспыхнет война в Европе, американцы ни за кого воевать не будут
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Слушая вас, о том, что нас пытаются столкнуть лбами, складывается впечатление, как будто тишь, гладь, да Божья благодать. Очевидно же, что у нас есть проблемы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Нет никакой тиши и глади. Но начинать надо не с этого. Начинать надо с того, что не существует в мире союза без проблем. Таких союзов нет, не было и никогда не будет. Евросоюз трещит по швам, НАТО – это мыльный пузырь. Объясню почему. Для того чтобы говорить об ОДКБ, надо сказать про НАТО, чтобы было понятнее. НАТО – это мыльный пузырь. Если сегодня вспыхнет война в Европе, никогда американцы ни за кого воевать не будут. Не воевали и не будут воевать. Все разговоры о поправке НАТО, ситуация с ракетами, которую все обсуждали, – это явное доказательство моих слов. Байден проснулся и сразу сказал: это не российские ракеты. И если бы еще четыре ракеты было, он бы тоже это сказал. Почему? США никогда не хотели и не хотят исполнять эту поправку. Им хочется, чтобы мы здесь воевали сами. Поляки пусть воюют, литовцы пусть воюют. Кто угодно, но не они. Они готовы поставлять оружие и печатать доллары на станках – не более. Второй момент, почему ОДКБ эффективнее. ОДКБ – это исключительно защитная организация. НАТО развязывает войны, сменяет режимы, нарушает международное законодательство. НАТО – агрессия, ОДКБ – мир.
Помните, как все сцепились недавно на ОДКБ, что она не разрулила ситуацию с Арменией и Азербайджаном. Да неужели кто-то не понимает, что мечта американцев и англосаксов, чтобы мы здесь сцепились между собой, чтобы в рамках ОДКБ все переругались, чтобы Казахстан поругался с Беларусью, Россия поругалась, чтобы Средняя Азия еще больше конфликтовала с Российской Федерацией, чтобы на этих противоречиях нас расколоть и уничтожить? Мы будем говорить о проблемах, но надо сказать самое главное. ОДКБ – эффективная организация. Второе – она состоялась. Третье – это залог мира на всем постсоветском пространстве, как и РФ – залог суверенитета для всех постсоветских стран, не только для Беларуси.
Олег Гайдукевич:
Сейчас идет СВО, можно по-разному к ней относиться. Кто-то ее критикует, кто-то не понимает, не принимает. Ради бога. Поймите одно: не будет России – не будет суверенитета ни Беларуси, ни Казахстана, ни одной республики Средней Азии, как бы этого им ни хотелось. Не потому, что они плохие, не потому, что они неумные – не дадут. Никто не даст. Поэтому противоречия есть.
Вы правильно говорите: есть споры, есть у каждой страны свои национальные интересы, есть желание что-то решить для себя, не вмешиваясь в вопросы, чтобы не испортить. Это мы видим и по тому, какая реакция разных стран на введенные санкции. Но это абсолютно нормальный процесс. Его надо решать дипломатическим путем, путем переговоров.
И драйвер ОДКБ, нравится кому-то или нет, сейчас, помимо России, Беларусь и лично Лукашенко, который в открытую, на всех заседаниях говорит правду, в том числе и о проблемных вопросах. Но заметьте одну вещь. Как бы его ни провоцировали, он не позволяет раскалывать отношения между странами. Есть какие-то противоречия – он все равно все делает для примирения. Даже когда было участие Армении, Азербайджана, Лукашенко и России. Посмотрите, как Президент мудро себя повел. С одной стороны, он очень жестко ответил на какие-то вопросы. А с другой стороны, если проанализировать его ответы, они же о чем говорят? Ребята, вы что, не видите, что нас хотят поссорить? Вы что, не видите, что хотят вбить клин между нами еще больший?
ОДКБ выполняет все свои политические задачи? Обсудили с Петром Петровским (здесь подробнее).