Кандидат военных наук: США с 2017 года готовятся к крупномасштабной войне. Во всех документах война
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Мы тут много спорим об эффектности, неэффективности ОДКБ. Наши зрители говорят о том, что мертвый блок. А с вашей точки зрения?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
С моей точки зрения, я и согласиться могу с некоторыми выступающими передо мной. С некоторыми не готов согласиться в силу того, что здесь, безусловно, нужно подняться над проблемой. То, что сегодня творится в Армении, по большому счету, вот это противостояние между Азербайджаном и Арменией – это не сегодняшнего дня проблема. Она имеет глубокие корни. Но почему эта проблема возникает именно сегодня?
Прежде всего мы знаем, что сегодня проходит специальная военная операция. По большому счету, она идет хоть по плану, но с небольшой пробуксовкой, скажем так. Соответственно, развязав конфликт и растянув Россию по различным регионам, можно, по большому счету, воздействовать на него как политически, так и экономически. Фактически, это приведет еще к большей изоляции. Какой изоляции?
Во-первых, мы знаем, что Азербайджан очень близок и фактически один народ, два государства вместе с Турцией. Сегодня это очень серьезный игрок в этом регионе. Безусловно, если этот игрок вступится против Российской Федерации, это может привести к очень серьезным последствиям. Не только политическим и экономическим, но и прежде всего военным. Это сильнейшее государство, которое обладает серьезным флотом и фактически является второй армией в блоке НАТО. Вопрос создания «тюркского мира» стоит очень остро. Поэтому, на мой взгляд, решение политических аспектов в этот момент очень и очень важно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я же в начале специально и сказал, что ОДКБ – это военно-политический союз. Наверняка сейчас «политический» становится на первое место. Потому что президенты встречаются говорить о том, что происходит, а не министры обороны, условно говоря. Политическое решение наверняка будет основным.
Андрей Богодель:
Конечно. Потом, если пойдем дальше, Турция – это не просто основатель или продолжатель «тюркского мира», это прежде всего государство блока НАТО. И здесь я не до конца соглашаюсь с теми, кто говорит, что никогда Соединенные Штаты не вступят в войну.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Так они вступили! Я не про это говорю, вступили они! Конечно! Уже воюют!
Андрей Богодель:
Послушайте, для того, чтобы это понять, нужно просто посмотреть их основные оперативно-стратегические и оперативные документы, где все четко прописано, на каком этапе и когда у них что вступит.
Олег Гайдукевич:
Да, после того, как мы здесь сцепимся, потом они. Все правильно.
Андрей Богодель:
И с 2017 года они готовятся к крупномасштабной войне. Во всех документах война.
Олег Гайдукевич:
Конечно. Она идет уже, война. Фактически.
Андрей Богодель:
Она идет в ограниченных пока масштабах, региональных. Она еще не является пока крупномасштабной. Но именно развязывание крупномасштабного конфликта и является целью. Чтобы господствовать и властвовать.
Олег Гайдукевич:
Да! Единственное, что сдерживает – ядерное оружие, ядерный конфликт чтобы не был. Единственное, что сдерживает. Если бы не было ядерного оружия, вы правы, уже бы полыхало. Уже бы весь мир полыхал.
Андрей Богодель:
Конечно.
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