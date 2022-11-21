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ОДКБ – мёртвый блок? Вот что говорит белорусский полковник запаса

21 ноября 2022 18:09
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Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Говорят, ОДКБ «мертвый блок». В Казахстане-то не «мертвый блок», сработали же?  

ОДКБ – мёртвый блок? Вот что говорит белорусский полковник запаса-1

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
Сработали.  

Кирилл Казаков:  
Сработали и на самом деле результат оказался положительным. Вчера в Казахстане прошли президентские выборы, сегодня итоги. Это политическая составляющая?  

Алена Сырова, СТВ:  
Больше вопрос к вам. Уже оборачиваясь назад, на события полугодовой давности, девять месяцев, наверное, прошло, а кажется, как будто бы несколько лет назад было. Это решение и эта операция в Казахстане была больше военная или политическая?  

Сергей Андреев:  
Я своей точки зрения могу сказать следующее. Наш контингент, от Республики Беларусь, выполнял чисто военную функцию. Он получил задачу, своевременно выдвинулся в кратчайшие сроки и выполнил все задачи, которые ставили перед ним. Именно силового назначения, компонента: взятие под охрану, блокирование, поддержка прибывающих войск. Но в каких-либо вопросах, связанных с наведением порядка в стране, оказанием помощи в патрулировании улиц наши военнослужащие не принимали. И не принимали военнослужащие всего контингента миротворческого, который прибыл туда. Мы прибыли, взяли под охрану объекты и тем самым высвободили подразделения Вооруженных сил Республики Казахстан для того, чтобы они оказали помощь внутренним войскам.  

ОДКБ – мёртвый блок? Вот что говорит белорусский полковник запаса-4

Алена Сырова:  
Думаете, бы без нас не справились? Без контингента ОДКБ, сами казахстанские коллеги.  

Сергей Андреев:  
Я думаю, что нужно было продемонстрировать решимость и готовность сил и средств ОДКБ в принятии такого решения. И продемонстрировать всему миру, что мы способны оказать помощь своему соседу.  

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# ОДКБ # общество # Сергей Андреев # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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