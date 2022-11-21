ОДКБ – мёртвый блок? Вот что говорит белорусский полковник запаса

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сработали.

Кирилл Казаков:

Сработали и на самом деле результат оказался положительным. Вчера в Казахстане прошли президентские выборы, сегодня итоги. Это политическая составляющая?

Алена Сырова, СТВ:

Больше вопрос к вам. Уже оборачиваясь назад, на события полугодовой давности, девять месяцев, наверное, прошло, а кажется, как будто бы несколько лет назад было. Это решение и эта операция в Казахстане была больше военная или политическая?

Сергей Андреев:

Я своей точки зрения могу сказать следующее. Наш контингент, от Республики Беларусь, выполнял чисто военную функцию. Он получил задачу, своевременно выдвинулся в кратчайшие сроки и выполнил все задачи, которые ставили перед ним. Именно силового назначения, компонента: взятие под охрану, блокирование, поддержка прибывающих войск. Но в каких-либо вопросах, связанных с наведением порядка в стране, оказанием помощи в патрулировании улиц наши военнослужащие не принимали. И не принимали военнослужащие всего контингента миротворческого, который прибыл туда. Мы прибыли, взяли под охрану объекты и тем самым высвободили подразделения Вооруженных сил Республики Казахстан для того, чтобы они оказали помощь внутренним войскам.