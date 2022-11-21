«У них ничего нет! Газа нет, нефти нет, нихрена нет!» Гайдукевич рассказал, почему мы обороняемся, а не нападаем
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.
Алена Сырова, СТВ:
Мы здесь много говорили о том, что наши коллеги из НАТО готовятся, у них все прописано, как по нотам: когда, что, зачем и почему. Очевидно, что они не один год и не с одного ракурса рассматривали возможное развитие событий. У меня возникает вопрос: а что мы? Как наших военных, в принципе, настраивали? Мы понимаем, что НАТО, скорее всего, настраивали на агрессивную наступательную операцию, что ли.
Сергей Андреев, полковник запаса экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы, когда выполняли задачу, четко знали, что у нас есть определенные права и полномочия, на которых мы выполняем обязанности. Никаких других более расширенных функций и полномочий нам никто не давал. Во-первых, это была первая такая задача миротворческого контингента Республики Беларусь за пределами страны. Это было все впервые. Мы прибыли, изучили обстановку.
Алена Сырова:
Вы знали, когда вы уедете обратно?
Сергей Андреев:
Нет. По факту выполнения задач мы бы уехали.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но учения же были? Похожие ситуации у вас были отработаны на учениях?
Сергей Андреев:
Нет. У нас систематически эти учения проходят. Представители вооруженных сил всегда в них принимают участие. Отрабатываемая тематика несколько была схожа. Но обычно тематика подразумевала, что какое-то государство вторгалось на территорию какого-то государства из стран ОДКБ, и мы оказывали содействие. Здесь был чуть другой, внутренний конфликт. Тем не менее были отработаны вопросы ввода группировки. И тут же отрабатывается вопрос сразу же вывода ее оттуда. А не то, что прибыть и там до конца оставаться. Всегда при вопросах ввода группировки на ту или иную территорию отрабатываются вопросы, планируется порядок вывода.
Алена Сырова:
А вот когда у нас проходили разного рода (и проходят сейчас) учения, они же все имеют разную тематику, в зависимости от того, на территории какого государства все собираются и оттачивают те или иные ситуации. Вот на что больше упор: на защиту?
Сергей Андреев:
Безусловно. Всегда вопрос ставится о защите территориальной целостности либо своего государства, либо государства-члена ОДКБ. Это защита. И освобождение территории в границах, в которых они есть.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
А нам территории не нужны. Это они за счет нас живут 30 лет. СССР развалился – они у нас ресурсы качали. Нам их территория зачем? У них ничего нет! Газа нет, нефти нет, нихрена нет! Зачем они нам нужны? А они постоянно на нашу территорию смотрят. Поэтому мы всегда защищаемся.
Читайте также:
Гайдукевич: НАТО – это мыльный пузырь. Если вспыхнет война в Европе, американцы ни за кого воевать не будут
Чернобай: США готовятся воевать на как минимум на двух театрах боевых действий
ОДКБ выполняет все свои политические задачи? Обсудили с Петром Петровским