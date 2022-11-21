«У них ничего нет! Газа нет, нефти нет, нихрена нет!» Гайдукевич рассказал, почему мы обороняемся, а не нападаем

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» соберутся офицеры и политологи. Также свяжемся с экспертами из стран ОДКБ.

Алена Сырова, СТВ:

Мы здесь много говорили о том, что наши коллеги из НАТО готовятся, у них все прописано, как по нотам: когда, что, зачем и почему. Очевидно, что они не один год и не с одного ракурса рассматривали возможное развитие событий. У меня возникает вопрос: а что мы? Как наших военных, в принципе, настраивали? Мы понимаем, что НАТО, скорее всего, настраивали на агрессивную наступательную операцию, что ли.

Сергей Андреев, полковник запаса экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы, когда выполняли задачу, четко знали, что у нас есть определенные права и полномочия, на которых мы выполняем обязанности. Никаких других более расширенных функций и полномочий нам никто не давал. Во-первых, это была первая такая задача миротворческого контингента Республики Беларусь за пределами страны. Это было все впервые. Мы прибыли, изучили обстановку. Алена Сырова:

Вы знали, когда вы уедете обратно? Сергей Андреев:

Нет. По факту выполнения задач мы бы уехали. Кирилл Казаков, СТВ:

Но учения же были? Похожие ситуации у вас были отработаны на учениях?