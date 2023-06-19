Пётр Петровский: британцы не против расширить зону боевых действий, им нужна эскалация

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные. Кирилл Казаков, СТВ:

А на твой взгляд, эта вся история: торг, экономика, кто-то от этого выигрывает, кто-то проигрывает, в итоге идут реальные боевые действия. Не напоминает ли это такое предвоенное время, например, перед 1914 годом или перед 1939-м?

Петр Петровский, политолог:

Военное время уже идет. Вопрос, что оно идет различными методами, и на Западе том же самом разные страны смотрят по-разному. Одно надо немцам, другое американцам, третье – британцам. Британцы, например, не против расширить зону боевых действий, им нужна эскалация для того, чтобы переделить сферы влияния. Американцам нужна афганистанизация, чтобы вовлечь в этот конфликт Европу, чтобы вовлечь в этот конфликт Россию, чтобы он высасывал силы, а они копили силы для борьбы с Китаем. Наша задача на самом деле – максимально быстро достичь цели СВО, потому что если мы будем растягивать, мы растягивать будем собственный ресурс. Вадим Боровик, политолог:

Петя прав. В чем? В том, что эскалация устраивает Лондон и Вашингтон и все, что будет касаться эскалации на Европейской равнине, они будут аплодировать и финансировать. Поэтому пока они не будут видеть явной угрозы для себя, они будут это продолжать. Либо мы как-то здесь договариваемся в Европе без Вашингтона и Лондона и мозги как-то включаем, что третья мировая война на нашей Европейской равнине нам не нужна. Либо, так скажем, мы будем уничтожать то, что создавали 70 лет. Кирилл Казаков:

Вадим, у меня вопрос дилетанта, вот ты говоришь, здесь Европа, американцы очень сильно заинтересованы, чтобы здесь шла война. Почему мы не повторяем тот же самый шаг, который сделал Хрущев, есть Куба, почему там нет ракет?