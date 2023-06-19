«Мы готовы ко всему». В Беларуси достаточно вооружения, чтобы обеспечить защиту страны?

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

Алена Сырова, СТВ:

Вооружения, которое у нас есть сегодня, нам достаточно? Несколько лет назад мы планировали немножко по-другому выстраивать и закупку наших вооружений, делали ставку на какие-то другие вещи. Глава государства не раз говорил во время совещаний с военными публично, что главный наш плюс и то, в чем мы 100 % выиграли, – мы не побежали за какими-то модными штуками, но сделали ставку на хорошо проверенное, то, что работало годами до. Мы сохранили компетенции и по производству снарядов. Но понятно, что без другой современной техники, возможно, сейчас не обойтись. На данный момент в Беларуси достаточно, чтобы себя защитить?