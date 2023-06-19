«Мы готовы ко всему». В Беларуси достаточно вооружения, чтобы обеспечить защиту страны?
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.
Алена Сырова, СТВ:
Вооружения, которое у нас есть сегодня, нам достаточно?
Несколько лет назад мы планировали немножко по-другому выстраивать и закупку наших вооружений, делали ставку на какие-то другие вещи. Глава государства не раз говорил во время совещаний с военными публично, что главный наш плюс и то, в чем мы 100 % выиграли, – мы не побежали за какими-то модными штуками, но сделали ставку на хорошо проверенное, то, что работало годами до. Мы сохранили компетенции и по производству снарядов. Но понятно, что без другой современной техники, возможно, сейчас не обойтись. На данный момент в Беларуси достаточно, чтобы себя защитить?
Виктор Тумар, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Одно из главных направлений в строительстве вооруженных сил – это оснащение вооружения военной техникой. Это и близко к действительности, и далеко, потому что простое вооружение применяется людьми. Люди, которые обучены, обученные экипажи или войска, имея в руках оружие, повышают боевой потенциал этого оружия в три раза. Это научно доказано. При этом, если еще люди стоят в обороне, то у них еще в разы повышается боевой потенциал. Соответственно, этот принцип достаточности, так как у нас идет оборонительная доктрина, так как мы не собираемся ни на кого нападать, то вооружение и та структура вооруженных сил, которая сейчас создана, обеспечивает мероприятия стратегического сдерживания. Мы видим, что у нас сейчас мир, мы готовы ко всему, мы удерживаем баланс. Самое главное – удержание баланса сил.
Виктор Тумар:
И хотелось бы вернуться к тактическому ядерному оружию, чтобы понимать, что происходит. Ведь надо вернуться в 2022 год. Кто первый заговорил о тактическом ядерном оружии? Первые заговорили американцы, потом поляки, что россияне применят тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции. Хотя профессиональные военные не видели цели, даже предпосылок, чтобы применять это ядерное оружие. Но что сделали американцы? Они в информационном поле отыграли и начали менять свои ядерные бомбы, которые располагаются в пяти государствах Европы. Почему? Они под этой ширмой скрывали свои действия, чтобы в Европе не было никаких волнений. Если мы увидим, то наши шаги – это уже последовательные шаги на их действия.
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