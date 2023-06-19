Кочанова посетила новый медцентр холдинга «Горизонт». Кто может получить помощь в учреждении?

Новости Беларуси. Робот-регистратор, онлайн-запись на прием и система «Умный дом». Флагман технологического производства страны холдинг «Горизонт» открыл собственный медицинский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 19 июня, учреждение посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты прошлась по кабинетам, навестила пациентов и поинтересовалась качеством оказания помощи. Центр оснащен по последнему слову техники. Учреждение полностью оцифровано. Создана и комната визуализации, где пациент на большом экране может посмотреть результаты своих снимков, получить консультацию профильных специалистов. К слову, получить медицинскую помощь здесь могут не только работники предприятия, но и жители столицы.

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:

Медцентр начал функционировать, и клиенты наполнили уже медцентр «Горизонта». Для нас он историческую имеет определенную ценность, потому что он еще с советских времен остался. Мы его сейчас развили, новую жизнь дали. Мы купили 240 единиц оборудования, оно установлено и запущено. И сегодня, можно сказать, это открытие.