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Кочанова посетила новый медцентр холдинга «Горизонт». Кто может получить помощь в учреждении?

19 июня 2023 18:07
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Новости Беларуси. Робот-регистратор, онлайн-запись на прием и система «Умный дом». Флагман технологического производства страны холдинг «Горизонт» открыл собственный медицинский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова посетила новый медцентр холдинга «Горизонт». Кто может получить помощь в учреждении?-1

Сегодня, 19 июня, учреждение посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты прошлась по кабинетам, навестила пациентов и поинтересовалась качеством оказания помощи.

Центр оснащен по последнему слову техники. Учреждение полностью оцифровано. Создана и комната визуализации, где пациент на большом экране может посмотреть результаты своих снимков, получить консультацию профильных специалистов. К слову, получить медицинскую помощь здесь могут не только работники предприятия, но и жители столицы.

Кочанова посетила новый медцентр холдинга «Горизонт». Кто может получить помощь в учреждении?-4

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт»:
Медцентр начал функционировать, и клиенты наполнили уже медцентр «Горизонта». Для нас он историческую имеет определенную ценность, потому что он еще с советских времен остался. Мы его сейчас развили, новую жизнь дали. Мы купили 240 единиц оборудования, оно установлено и запущено. И сегодня, можно сказать, это открытие.

Кочанова посетила новый медцентр холдинга «Горизонт». Кто может получить помощь в учреждении?-7

Спикер верхней палаты также сделала акцент на том, что все незадействованные площади необходимо вовлечь в оборот. Прежде всего для производства. В пример председатель Совета Республики привела «Мотовело», где на месте старых корпусов разместился технопарк. Подобным образом нужно поступить и с пустующими помещениями холдинга «Горизонт».

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Наталья Кочанова # Юрий Предко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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