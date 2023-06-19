Касинский о 2020-м: мы были вынуждены на западных рубежах развернуть оперативно группировку

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные. Алена Сырова, СТВ:

Высока вероятность, что одна из стран решится на полномасштабное вторжение на территорию Беларуси. Это наверняка очень многих сейчас напугает.

Александр Алесин, независимый военный аналитик:

Надо понимать, что в польском обществе существует установка – возрождение Речи Посполитой хотя бы в границах 1939 года, возвращение Восточной Кресы. Они понимают, что прямым военным нападением на страну, которая имеет союзнические отношения с Россией и ядерное оружие, не могут этого сделать, но они могут путем гибридной войны, развязав на территории Беларуси гражданское противостояние, дестабилизировать общество, объявить, что западные регионы не признают центральную власть, им надо оказать помощь. Косовский вариант. С территории Украины вторгается некое незаконное вооруженное формирование под бело-красно-белым флагом. На помощь им приходит «прогрессивное» человечество, польская армия отпускает половину состава в отпуск, который помогает этим людям, а дальше, учитывая, что польское меньшинство проживает в западных регионах Беларуси, польская армия приходит на помощь единоверцам. Кирилл Казаков, СТВ:

Президент же четко обозначил. Он сказал, что есть понятие диверсии, и мы смотрим на ту же ситуацию, которая произошла в Белгородской области, именно через призму того, что это диверсия, Мачулищи – это диверсия. А если начнется полномасштабное вторжение, а ведь вы фактически озвучили этот план: входит группа, поляки выходят в отпуск – это ведь и есть то самое вторжение, против которого можно применить ядерное оружие.

Петр Петровский, политолог:

Это более сложное вторжение. Когда к тебе заходит польское войско в лоб, а тут под флагами беглыми. Это как раз продолжение 2020 года.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Дело в том, что уже была попытка реализовать еще в 2020 году, когда мы были вынуждены на западных рубежах развернуть достаточно оперативно группировку. Алена Сырова:

Помните, тогда ухмылялись словам, что гусеницами лязгают у границ. Но те, кто стояли тогда на рубежах, немножечко не так говорили. Может, спустя время можно раскрыть эти моменты? Как тогда обстояла ситуация, к чему они на самом деле готовились? Леонид Касинский:

Мы просто своими действиями сорвали планы и показали решительность действием. Не удалось на тот момент реализовать этот сценарий. Но сегодня вынашивается точно такой же сценарий. И здесь показ якобы мировой общественности, что белорусы не хотят…