Военный аналитик: «Пока вокруг всё бушует, нам надо выполнять свою работу и сохранять государство»

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.
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Алена Сырова, СТВ:
Есть ли у нас шанс избежать?
Александр Алесин, независимый военный аналитик:
Я думаю, есть шансы, и очень большие. Прежде всего, нам надо самосохраниться, сохранить свою страну. Как это ни парадоксально, это выгодно многим очень государствам, не только близким, но и далеким, про Россию я уже не говорю. Потому что Беларусь – это бастион, это первая траншея, аванпост, плацдарм и так далее. И в то же время наличие такого государства самостоятельного как Беларусь выгодно Китайской Народной Республике, потому что Беларусь – это часть «Одного пояса, одного пути», это возможность Китаю здесь свободно оперировать на этом пространстве. Ну и, думаю, бывшие республики Советского Союза, тоже за то, чтобы Беларусь самосохранилась. И пока вокруг все бушует, нам надо выполнять свою работу и сохранять государство.
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