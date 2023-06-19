Военный аналитик: «Пока вокруг всё бушует, нам надо выполнять свою работу и сохранять государство»

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.

Петровский о НАТО: они облизываются, чтобы контролировать Россию со всех сторон. Читайте здесь.

Алена Сырова, СТВ:

Есть ли у нас шанс избежать?