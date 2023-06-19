Боровик: конвенциональным оружием противостоять полноценно блоку НАТО ОДКБ не в состоянии

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные. Алена Сырова, СТВ:

Знаете, а я заметила за эту неделю, когда начались заявления о введении тактического оружия на территорию Беларуси, что и с одной, и с другой стороны наши оппоненты и наши партнеры в том числе крутятся вокруг одного и того же вопроса. В общем-то, Ольга Скабеева его и задала главе государства. Кто «в случае, если...» будет принимать решение. Такое ощущение, что это прямо самый принципиальный вопрос. И здесь как раз таки роль играет не территория Беларуси, а именно личность Президента Беларуси. Потому что все знают, что Александр Лукашенко – человек весьма и весьма решительный. Вадим, не складывается ли такого впечатления, что именно и россиян, и по ту сторону баррикад людей находящихся именно личность волнует в данный момент?

Вадим Боровик, политолог:

Я этот вопрос Президенту в свое время задавал накануне ввода соответствующего оружия. Понятно, это самый основной вопрос, потому что вопрос применения или нецелесообразности применения – это основной вопрос. Это вопрос нашего суверенитета в целом. Но поймите, здесь мы на этот вопрос не ответим. Вам военные даже не ответят. Кирилл Казаков, СТВ:

Это нормально, что военные об этом не скажут. Вадим Боровик:

Так скажем, этот вопрос понятен, оговорен и все будет хорошо, что должны понимать белорусы. Все остальное проговаривать не нужно. Но вопрос понятен в чем? Для чего мы это ввели вообще? Тактическое ядерное оружие. Послушайте, конвенциональным оружием, я вам говорю объективно, без всякой бравады, противостоять полноценно блоку НАТО ОДКБ не в состоянии. Давайте правду говорить. Конвенциональным оружием, населения в несколько раз меньше, экономика в десятки раз меньше. Армия меньше тоже на порядок. Соответственно, мы имеем паритет, единственный паритет, который мы имеем сегодня – это ядерные боеголовки. Второе – для нас дешевле, понимаете? Давайте мы сейчас, правильно говорил председатель Совета безопасности, положим всю экономику на алтарь гонки вооружений и будем заниматься не народным хозяйством, а, так сказать… Нет. Лучше заниматься подготовкой вооруженных сил, особенно готовить снаряды, ракеты и прочее. Но, имея здесь тактическое ядерное оружие, мы можем это делать в более, скажем так, удобном для нас ключе, поступательно и не, так скажем, перевооружая всю экономику на военные рельсы. Война – это дорого всегда. Вообще, в принципе, любое военное противостояние – это всегда война экономик прежде всего.