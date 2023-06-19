Боровик: конвенциональным оружием противостоять полноценно блоку НАТО ОДКБ не в состоянии
Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные.
Алена Сырова, СТВ:
Знаете, а я заметила за эту неделю, когда начались заявления о введении тактического оружия на территорию Беларуси, что и с одной, и с другой стороны наши оппоненты и наши партнеры в том числе крутятся вокруг одного и того же вопроса. В общем-то, Ольга Скабеева его и задала главе государства. Кто «в случае, если...» будет принимать решение. Такое ощущение, что это прямо самый принципиальный вопрос. И здесь как раз таки роль играет не территория Беларуси, а именно личность Президента Беларуси. Потому что все знают, что Александр Лукашенко – человек весьма и весьма решительный. Вадим, не складывается ли такого впечатления, что именно и россиян, и по ту сторону баррикад людей находящихся именно личность волнует в данный момент?
Вадим Боровик, политолог:
Я этот вопрос Президенту в свое время задавал накануне ввода соответствующего оружия. Понятно, это самый основной вопрос, потому что вопрос применения или нецелесообразности применения – это основной вопрос. Это вопрос нашего суверенитета в целом. Но поймите, здесь мы на этот вопрос не ответим. Вам военные даже не ответят.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это нормально, что военные об этом не скажут.
Вадим Боровик:
Так скажем, этот вопрос понятен, оговорен и все будет хорошо, что должны понимать белорусы. Все остальное проговаривать не нужно. Но вопрос понятен в чем? Для чего мы это ввели вообще? Тактическое ядерное оружие. Послушайте, конвенциональным оружием, я вам говорю объективно, без всякой бравады, противостоять полноценно блоку НАТО ОДКБ не в состоянии. Давайте правду говорить. Конвенциональным оружием, населения в несколько раз меньше, экономика в десятки раз меньше. Армия меньше тоже на порядок. Соответственно, мы имеем паритет, единственный паритет, который мы имеем сегодня – это ядерные боеголовки. Второе – для нас дешевле, понимаете?
Давайте мы сейчас, правильно говорил председатель Совета безопасности, положим всю экономику на алтарь гонки вооружений и будем заниматься не народным хозяйством, а, так сказать… Нет. Лучше заниматься подготовкой вооруженных сил, особенно готовить снаряды, ракеты и прочее. Но, имея здесь тактическое ядерное оружие, мы можем это делать в более, скажем так, удобном для нас ключе, поступательно и не, так скажем, перевооружая всю экономику на военные рельсы. Война – это дорого всегда. Вообще, в принципе, любое военное противостояние – это всегда война экономик прежде всего.
Алена Сырова:
Колоссальные ресурсы вкладывают.
Вадим Боровик:
Война экономик. Поэтому понимаете, в чем вопрос и почему я говорю об этом всем противостоянии, что для нас вдолгую, затяжной конфликт абсолютно не выгоден. Потому что надо сопоставлять экономики и понимать, что, чем дольше мы здесь, на своей территории… Еще на один момент хочу обратить внимание. Для чего Александр Григорьевич-то принял решение с Владимиром Владимировичем? Чтобы мы могли заниматься своим народным хозяйством, имели задел времени, чтобы какие-то, может быть, вопросы усилить в нашей здесь группировке. В том числе и боеприпасов и так далее.
Не хватает каких-то, может быть, технологичных компонентов. Мы нашли специальные пути транзита и поставки их сюда. И поймите такой момент, что самое главное преимущество наших друзей за океаном – они не воюют на своей территории и у своих границ. Европа – постоянно эта ситуация. Поэтому нам, белорусам, главная задача в этот период, несмотря на противостояние, оставаться мирным тылом, прикрывать 2 000 границы с Западом. И ни в коем случае не ввязываться в этот конфликт – самое правильное решение.
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