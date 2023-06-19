Петровский о НАТО: они облизываются, чтобы контролировать Россию со всех сторон

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты и кадровые военные. Кирилл Казаков, СТВ:

У меня вопрос очень простой, но в то же самое время, как мне кажется, он возникает в первую очередь, когда говорят, например, о расширении НАТО и введении ядерного оружия на территорию Беларуси. Чем расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции отличается от того, что мы, например, сотрудничаем с Россией, в том числе в военной сфере. Петя, как это объяснить?

Петр Петровский, политолог:

Во-первых, действительно, для нас появление тактического ядерного оружия – это не проблема, а для них проблема. Надо начинать с этого. Почему? Потому что они находятся в одном геополитическом и военно-политическом блоке с 1949 года, а мы в другом. Вначале это Варшавский договор был, теперь это ОДКБ. И поэтому для них главное что? Главное нас как своих конкурентов ликвидировать, разорвать. Кирилл Казаков:

Давай четкое слово. Мы находимся в двух военно-политических блоках. Какие мы, к черту, конкуренты? Мы враги. Петр Петровский:

В том числе. Но конкуренты для третьих стран, которые думают, куда, к кому присоединиться. Более того, среди НАТО, например, Турция тоже особо не довольна своим статусом в этом Альянсе. С третьей стороны важнейшее геостратегическое направление Москва – Берлин, Смоленские ворота. Самый быстрый путь с Востока на Запад, с Запада на Восток. Задача защиты Калининградской области – мы как тыл находимся. Защита московского направления. Конечно же, они облизываются, чтобы получить это. Замкнуть вот это кольцо Анаконды, о котором они так мечтают. Чтобы контролировать Россию со всех сторон, чтобы полностью замкнуть это господствующее свое положение. Алена Сырова, СТВ:

Кирилл больше спрашивал именно чем отличается, потому что мы говорим, что возвращение оружия на территорию Беларуси – это ответная мера на расширение НАТО в нашу сторону. Так вот, Кирилл спрашивает о том, чем это отличается?