Пустовой: в России одежда из Беларуси расходится как мерчи Первого. Это закат «Зары» и рассвет «Свитанка»

Что значит дать краба по-приморски, почему к нашим министрам выстраивается очередь, а словосочетание от Бреста до Владивостока звучит с новой силой? Авторский взгляд Евгения Пустового на интеграцию Минска и Москвы. «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Все. Я теперь понял, что такое настоящая белорусская демократия. Какова наша модель развития. И как это по-белорусски. Это когда сегодня можно поздравить с праздником почти всех наших соотечественников. Ну, знаете, не так безлико и толерантненько, как Европе, – с праздником. Чтобы никого не смутить и культурно размазать. По-белорусски это, наоборот, подчеркнуть индивидуальность каждого, не притесняя при этом нормы всего общества. С праздником. Православных жителей Беларуси с Вербным воскресением. Католиков Беларуси – с Пасхой. А иудеев – с Пейсахом, выходом из египетского плена. Ну что, начну с любимого ветхозаветного Моисея. И параллели, которые настолько точны, что их пытались высмеять. Не забывайте, что Мошэ был еще и политическим деятелем. И если отложить религиозное попечение, то древний и мудрый народ бежал из плена ради создания своей государственности. Народ, который не создал садов Семирамиды или сфинксов. Народ необузданный. Отец их – аморей, а мать их – хеттеянка. Народ, который прикипел к тогдашнему центру глобализации – Египту. Но только благодаря своим духовным и политическим деятелям народ этот дошел до земли, где течет мед и молоко. Но если с политическими лидерами все понятно – они в одном окопе – то почему молчат религиозные? Да, патриарх высказался. Не смолкает Андрей Ткачев. Говорит матушка Гавриила. А где белорусский епископат? Почему вы молчите? Почему не говорите о том, что идет война против нашего восточнославянского, в том числе религиозного, кода. Критиковать власти – это одно, а говорить правду – другое.

Евгений Пустовой:

А нам ведь и идти никуда не надо. Осталось избавить свое сознание от заокеанских идолов и истуканов. Как это когда-то сделал равноапостольный Владимир. Сжег их огнем. Идолов сих. Не то ли сейчас, образно говоря, делает еще один известный исторический лидер и его тезка. А что остается делать, когда на престол славянского мира свои ноги бесцеремонно стремится забросить заокеанский истеблишмент. А еще был в общей истории у нас Александр. Тот на Неве разбил западную экспансию. Нынешний просто не пропустил ее дальше Западного Буга. Ладно, скажу в лоб. Можете критиковать. Пока с нами Александр Лукашенко и Владимир Путин – с нами Бог. А значит, не получиться осквернить наше святое Отечество от Бреста до Владивостока. Лукашенко: «Дальний Восток – далёкий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живём в двух государствах». Подробнее.

Евгений Пустовой:

12 апреля – это тот же День Победы. 9 Мая – нашего праведного оружия. 12 апреля – советского гения. Две победы отделяет 16 лет. Всего-то за этот период разрушенная страна из хатынского пепла поднялась в космос. И это был застой – так написали в учебниках и в сознании современников. А 1990-е с нищетой, стрельбой в центре города и валом грязи и греха на передовицах газет назвали демократией и свободой. Совсем недавно к этому призывали вернуться. Например, к Конституции 1994-го. И вы – некоторые, самые умные, невероятные – хотели этого. А теперь, когда мы снова объединились, чтобы покорять космос, засевать бескрайние просторы необъятной России, причем на белорусских комбайнах, мы стали фашистами. А почему на белорусских? Потому что, в отличие от седовласых старцев из политбюро, ставших президентами либерального периода, Александр Лукашенко оказался мудрее и хозяйственное. Не оторвался от земли и от народа. Не разрушил то, что было создано руками белорусов. Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал. Читать здесь.

Евгений Пустовой:

Да, мы предлагали Украине приехать на тракторе. Они выбрали Javelin и танки на гусеницах. Ладно, мы поедем в Россию на гусеничных комбайнах. Заказ такой. Дорогие читатели экстремистских телег и знатоки геополитики с заводским мейнстримом, пока вы критикуете своих директоров, они колесят по нескольким часовым поясам с недосыпом и портфелями предложений, чтобы найти новые рынки – значит, занять вас работой и увеличить зарплату. А если вы считаете себя слишком знающими – то идите. В айтишники. Наступите на чужие грабли. Еще совсем недавно либеральные медиа России, а также наши урбанисты и творцы, воротили нос от аграрной повестки во Дворце Независимости и сюжетов о поездках по регионам нашего Президента. Помню, как меня критиковала «Ненаша нива» за мои поездки с главой государства по полям. Так и есть: по обычным полям и полям саммитов. Поэтому вижу многое. Вижу, как сейчас к нашим министрам выстраивается очередь российских журналистов за интервью. Нас ждут. Знаете, за что я люблю нашего Президента? Нет, не за то, что я в составе пула летаю с ним в командировки. Просто достаточно увидеть цены и спросить у людей о средней зарплате. И все понятно. И знаете, что меня впечатлило? Ответ обычных россиян. Да, цены выросли примерно на треть. Но этого ничего страшного. Вы ж знаете, что за события. Белорусы, на Дальнем Востоке люди понимают, что за события. А до нас когда дойдет? Что у нас есть, с чего стартовали и что мы можем потерять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились. Поэтому если кому-то неймется, и он кричит, что не туда влезли, не тогда начали, не там начали. Ну тогда вы, пожалуйста, на весы положите этот гвалт и то, что можно было получить, опоздай хотя бы на полмесяца или месяц. Этим все сказано. Евгений Пустовой:

И немного об аграрной политике, в смысле, политике, связанной с аграриями. Есть такое понятие майдан. Про него нам напомнил беглый бывший телевизионщик из Беларуси.

Майдан в переводе с украинского означает плошча, плошча – майдан, майдан – плошча. Евгений Пустовой:

Так вот, майдан по-белорусски это еще место, где держат свиней. Думайте, куда вы попали. А давайте еще скажем спасибо нашему Президенту, что наши девушки дефилируют на подиуме красоты в модных одеждах, а не на передовой как у соседей. Это кадры с юбилея Национальной школы красоты. Впрочем, наши девушки и женщины настолько хороши, что подиум напоминает весь женский форум, который тоже недавно прошел. Звездный час и у нашего легпрома. В России одежда из Беларуси расходится как мерчи Первого. Короче, это закат «Зары» и рассвет «Свитанка». А вот легендарный Юрий Гагарин бегал на тренировках в советском трико с обвисшими коленками и покорил космос. Впрочем, как и тогда все наши спортсмены-олимпийцы. Наши родители называли своих детей в честь первого человека в космосе и строили БАМы, олимпийки, гигантские заводы и порты. А когда наших детей стали называть в честь героев голливудского секонд-хенда, мы все переобулись в Adidas и переоделись в Hugo Boss, нас даже кормить стали ножками Буша и идеями Сороса. Все. Ни тебе будущего в космосе, ни тебе героического прошлого. Даже у Хатыни торговали заморским ширпотребом. Еще чуть-чуть – и за секонд-хенд и гуманитарку мы бы стали сносить свои памятники. И это все было под вашим якобы горделивым национальным полотнищем. Под тем, под которым сжигали наших предков. Теперь обрывок обыкновенного нацизма в Бухенвальде. Но пока с нами Александр и Владимир, с нами правда. Историческая в том числе.

Евгений Пустовой:

Чтобы соблюсти политессу, я сдержу слезы и негодование. Мой родной дед освобождал Варшаву. Варшаву панов, которые указкой перебивали ему пальцы за то, что он говорил не по-польски. Варшаву, которую русские «Катюши» могли бы стереть с лица земли. Но ради сохранения мирного населения и архитектуры гибли наши деды и прадеды Иваны. Из 18 сверстников из дедушкиной деревни осталось только двое. Вот цена. Цена вашего селфи на фоне Замковой площади или Королевского дворца. Кстати, и замок, и само Королевство Польское осталась благодаря радушию Москвы. Сначала имперской, затем советской. А они памятники сносят нашим солдатам. Поляки, если бы не наши предки, от ваших бы остался пепел Майданека. Смоляне молчать не стали. А когда мы так сможем? Когда в Березе появиться музей зверств польского осадничества? Чего вы ждете, указа Президента? Шевелитесь. Шевелитесь, как наша молодежь, блогерская и БРСМовская. Чтоб на улицы не выходили националисты и предатели, на улицах должны быть патриоты. Сразу после инцидента в Бухенвальде соотечественники пришли в Посольству Германии в Беларуси.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Приезжайте в Хатынь и вместе давайте проведем трудовую акцию, тем самым вы выразите осуждение этой подлой политической акции, состоявшейся вчера в Бухенвальде. И подтвердите приверженность немецкого правительства касаемо не повторения истории и недопущения националистских и фашистских проявлений на территории Республики Беларусь, и Германии, и всего мира.

Евгений Пустовой:

Посла в Хатыни сегодня не заметили. Ну что ж, Берлин чувствует себя виновным лишь перед содомитами – это толерантно. А перед миллионами сожженных славян – нет. Это не укладывается в теорию Гитлера, а теперь и Шваба, новых нормальностей. Перед тем, как нас учить слову толерантность, выучите историю названия вашей главной площади Берлина Александров-плац. Она в честь русского императора, избавившего просвещенную Европу от Наполеона. Похоже, сейчас и Франция, и Германия ждет нового славянского освободительного похода от англо-американского гегемона. Заокеанская бравирующая и устрашающая демократия «Кольта», ракет «Томагавк», авианосцев. Ее гармонизация конвертирована в усовершенствование оружия поражения. А ее валюта конвертирована в слезы чужих стран и народов. Иногда в страх и запугивание. Как-то получилось. Наши солдаты по-пластунски проползли пол Европы. Наши генералы подарили им будущее. Но по звездно-полосатому плану Маршала, Европа на поводке американской бумаги зеленоватого цвета. Похоже, освобождать и от этой зависимости пора снова основателям ООН. Но начинать надо с себя. Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Подробности здесь.

Евгений Пустовой:

Это в Украине Россия проводит спецоперацию. Поэтому так долго, поэтому с маневрами, поэтому бережно к мирному населению, которое этого даже не понимает. Потому что русский солдат воспитан на подвиге Егорова и Кантарии, а не на жестокости Бандеры и Шухевича. Потому что не раскладывают постановочно трупы, чтобы снимать о зверствах нацистов. Людей просто освобождают из лап этих нацистов. Россия в Украине проводит спецоперацию. А вот коллективный Запад в Украине воюет против России. Руками воспитанных нацистов. И пока нас называют фашистами, мы кормим украинских беженцев. А самая светлая и гуманная Европа, вместе с Америкой, пичкает Украину оружием. Славяне, мол, жрите друг друга. Ведь даже чемоданы для документов им кажутся ядерными. Мол, так на Западе и написали, что Лукашенко и Путин встретились на Дальнем Востоке, чтобы показать всему миру ядерный чемоданчик. Они встретились, чтобы обсудить будущее. И оно у нас есть. Не надо тягаться с нами. Ведь в той же России за Уралом субъекты называют не областями, а краями. Вот тебе и смысл слова, что края не видишь. В принципе, теперь понятно, что дать краба – это еще и встретить по-приморски с хлебом в виде краба. Ну, предлагал же наш Президент всеми миру пояс добрососедства, а они сформировали пояс нацизма. Предлагал интеграцию от Лиссабона до Владивостока. Не захотели – будем строить цивилизацию от Бреста до Владивостока. Мы вам покажем. «Показали и еще не это покажем». Что Лукашенко думает об интеграции от Бреста до Владивостока, можно узнать здесь.