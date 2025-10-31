Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Конкурс «Мисс Беларусь» – это не прямая задача, но в процессе подготовки, сколько уже конкурсов я прошла, «Мисс Минск», «Мисс Беларусь», подготовку, мне кажется, они становятся с благотворительным уклоном. Одна из целей, которую лично я вижу, – это чтобы девушка становилась примером для всех. Для девушек, для мужчин, в принципе, где-то в каких-то добрых и хороших поступках. Почему нет? Она показывает и проявляет эту внутреннюю составляющую, придумывает благотворительные проекты. И у нее благодаря этому титулу есть возможность всегда с нами вместе подключать другие организации и реализовывать, показывать, что давайте помогать.

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