Прямой эфир

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!

31 октября 2025 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Интервью с депутатом Минского городского Совета депутатов Боженой Еремич! Проект «Азаренок. Напрямую». 

Еремич: конкурсы красоты в Беларуси с благотворительным уклоном!-2

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конкурс «Мисс Беларусь» – это не прямая задача, но в процессе подготовки, сколько уже конкурсов я прошла, «Мисс Минск», «Мисс Беларусь», подготовку, мне кажется, они становятся с благотворительным уклоном. Одна из целей, которую лично я вижу, – это чтобы девушка становилась примером для всех. Для девушек, для мужчин, в принципе, где-то в каких-то добрых и хороших поступках. Почему нет? Она показывает и проявляет эту внутреннюю составляющую, придумывает благотворительные проекты. И у нее благодаря этому титулу есть возможность всегда с нами вместе подключать другие организации и реализовывать, показывать, что давайте помогать.

Читайте также:

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич

Азарёнок о Протасевиче: белорусский КГБ переигрывает иностранные спецслужбы на 5-7 очков вперёд

Азарёнок: Батька был прав, Китай рванул и стал первой экономикой мира

# Божена Еремич # Григорий Азаренок # Мисс Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич
31 октября 2025 19:31

Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич

Культурный бренд Беларуси! В Минске стартовал международный кинофестиваль «Лістапад»
31 октября 2025 18:51

Культурный бренд Беларуси! В Минске стартовал международный кинофестиваль «Лістапад»

«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича
31 октября 2025 18:22

«Сотрудник нашей разведки» – Лукашенко раскрыл подробности о «задержании» Протасевича