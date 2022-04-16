За первый день безвиза – более 600 человек. Для чего приезжают в Беларусь из Литвы и Латвии и как реагируют местные?

Новости Беларуси. Более 600 человек за первый день безвиза. Возможность посетить нашу страну по упрощенным правилам теперь есть у граждан Литвы и Латвии. На фоне длительных коронавирусных ограничений у многих не было возможности встретиться с родственниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь визовый вопрос снят. Причем правом безвизового въезда иностранцы могут воспользоваться неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.