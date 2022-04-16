За первый день безвиза – более 600 человек. Для чего приезжают в Беларусь из Литвы и Латвии и как реагируют местные?
Новости Беларуси. Более 600 человек за первый день безвиза. Возможность посетить нашу страну по упрощенным правилам теперь есть у граждан Литвы и Латвии. На фоне длительных коронавирусных ограничений у многих не было возможности встретиться с родственниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь визовый вопрос снят. Причем правом безвизового въезда иностранцы могут воспользоваться неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.
Репортаж Виктора Пралича.
Виктор Пралич, корреспондент:
Браслав – небольшой районный центр на северо-западе Витебской области. Курортная жемчужина страны. Несмотря на то, что сезон отдыха на знаменитых Браславских озерах еще не наступил, автомобили с иностранными номерами здесь можно увидеть все чаще.
От ближайшего пункта пропуска Урбаны до Браслава около 20 минут езды. До крупного латвийского города Даугавпилс меньше 100 километров. Для сравнения – до Витебска 250. Белорусы и латыши тут живут в прямом смысле слова как соседи. Разделяет лишь пограничный забор.
Положительный шаг, я считаю, положительный. Это нормально, это по-человечески.
На стоянке одного из местных супермаркетов то и дело паркуются машины с латвийскими номерами. Из магазина выходят с многочисленными покупками. Например, эта семья приехала в Беларусь в гости. И первым делом отправились закупаться белорусскими «прысмаками».
«Все продукты дешевле». С 15 апреля для жителей Литвы и Латвии в Беларуси действует безвиз (подробнее тут).
Безвизовый режим дает право пересекать латвийско-белорусские пункты пропуска неограниченное количество раз. Но только до 15 мая включительно. Для кого-то это долгожданная встреча с родственниками, для других – возможность поближе узнать Беларусь.
Только за первый день нашу страну посетили более 600 литовцев и латвийцев. И это несмотря на то, что руководство этих стран призвало своих граждан не посещать Беларусь по безвизу. Аргументы: возможные провокации или обвинения в нарушении местного законодательства. Неужели за покупку продуктов?
«Очень нравится выпечка наша». Какие белорусские продукты пользуются популярностью у литовцев и латвийцев – читайте здесь.