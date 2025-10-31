Белорусские лыжницы Королева и Мачехина стали призерами соревнований в Якутии

Белоруски стали призерами международных соревнований по лыжным гонкам «Кубок Селигдара». Наши спортсменки поднялись на пьедестал по итогам соревнований в спринте классическим стилем, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Анна Королева на протяжении дистанции держалась в группе лидеров и в итоге пересекла финишную черту второй. Анна Мачехина показала третье время и завоевала бронзовую медаль. Победу одержала Лидия Горбунова из Республики Татарстан. Как отметили в тренерском штабе, наши лыжницы показали отличные результаты на первых соревнованиях сезона.