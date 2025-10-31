Прямой эфир

Белорусские лыжницы Королева и Мачехина стали призерами соревнований в Якутии

31 октября 2025 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белоруски стали призерами международных соревнований по лыжным гонкам «Кубок Селигдара». Наши спортсменки поднялись на пьедестал по итогам соревнований в спринте классическим стилем, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Анна Королева на протяжении дистанции держалась в группе лидеров и в итоге пересекла финишную черту второй. Анна Мачехина показала третье время и завоевала бронзовую медаль. Победу одержала Лидия Горбунова из Республики Татарстан. Как отметили в тренерском штабе, наши лыжницы показали отличные результаты на первых соревнованиях сезона. 

# Зимние виды спорта # Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Минск в ближайшие три дня станет гандбольной площадкой
31 октября 2025 20:25

Минск в ближайшие три дня станет гандбольной площадкой

Александра Саснович завершила борьбу на турнире в Гонконге
31 октября 2025 17:58

Александра Саснович завершила борьбу на турнире в Гонконге

Баскетболисты «Минска» обыграли «Автодор» в Единой молодёжной лиге
31 октября 2025 17:57

Баскетболисты «Минска» обыграли «Автодор» в Единой молодёжной лиге