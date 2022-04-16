Что впечатлило Лукашенко на острове Русский и где заканчивается западное сострадание к украинцам? Анонс «Недели»

Новости Беларуси. Сейчас к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней, смотрите в видеоматериале.
Новости Беларуси. Сейчас к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней, смотрите в видеоматериале.
Вашему вниманию неожиданные ракурсы громких событий и много качественной аналитики.
Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 17 апреля, в 19:30.