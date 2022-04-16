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Что впечатлило Лукашенко на острове Русский и где заканчивается западное сострадание к украинцам? Анонс «Недели»

16 апреля 2022 19:08
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Новости Беларуси. Сейчас к эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя».

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней, смотрите в видеоматериале.

Что впечатлило Лукашенко на острове Русский и где заканчивается западное сострадание к украинцам? Анонс «Недели»-1

Вашему вниманию неожиданные ракурсы громких событий и много качественной аналитики.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 17 апреля, в 19:30.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ольга Коршун # Михаил Касько # Константин Герцев # Виктор Пралич # Александра Качан # Фотофакт

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