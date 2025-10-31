Как девушки «Мисс Беларусь» справляются с политизацией и травлей в сети? Рассказала Божена Еремич

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас все сферы политизированы, все сферы в этом информационном обществе, иногда немножко дурном, у всех свое мнение. Я иногда часто напоминаю, что мнение от слова «мнить». Некоторые много мнят о себе и начинают по этому поводу высказываться. Например, травля в сети, хейт, общественное нагнетание. Когда я, например, иду на обострение какое-то, я понимаю, что я работаю в общественно-политической сфере, где пощады вообще нет, где любая твоя оговорка, что угодно – это будет сразу растиражировано, тут тебя растерзают просто, но это общественно-политическая сфера. А вроде как сфера творчества, сфера красоты – и то же самое. Как вы стали тефлоновые, грубо говоря, имеется в виду, как от вас это все отлетает и как вы готовите к этому совсем еще маленьких девочек?

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Да, они еще очень молодые. Я к этому уже привыкла, абсолютно подготовлена в этом смысле ко всем комментариям и ко всему. И были разные ситуации и очные, вживую встречалась. Но в целом сейчас в основном я ощущаю только позитив, стараюсь видеть только позитив и слушать только позитивные, радостные отзывы, впечатления. Если негатив адекватный, когда человек может подойти, даже после наших внутренних мероприятий, сделать какое-то замечание, это я очень хорошо воспринимаю. Я воспринимаю негатив, который адекватный, объективный, который нужно исправлять. Ну, когда пишут просто от балды, это бред, это не нужно воспринимать. И, в принципе, то же самое я транслирую девушкам. С первого дня, как мы только их отбираем, у нас сразу такое организационное совещание, собрание. Мы вручаем билеты, номерки, их форму репетиционную. И, конечно же, в первую очередь мы говорим то же самое, что вы сказали, что на вас сейчас повышенное внимание. Будьте аккуратны, вежливы. И, в принципе, будьте сами собой, ничего не бойтесь. И то, что будут писать, на это вообще не стоит обращать внимания. И девушки в этой связи уже к финалу подготовлены. Ну, когда к «Мисс Беларусь» такое повышенное внимание, к этому, наверное, даже сложно подготовиться, особенно если человек переживательный. Но в целом все всегда адекватно воспринимают, психологически это проживают. Девушки очень сильные у нас, крепкие. Они понимают, что они делают все правильно. Они гордятся тем, что они участвуют в этом конкурсе. Победительница гордится, что она стала «Мисс Беларусь» и ответственно подходит к тем задачам, которые перед ней стоят. Это представлять страну внутри страны, становиться примером для других девушек. Ну и, конечно, в ближайшей перспективе «Мисс Беларусь» поедет на международный конкурс представлять нашу страну.

Читайте также:

Азарёнок о Протасевиче: белорусский КГБ переигрывает иностранные спецслужбы на 5-7 очков вперёд

Азарёнок: Батька был прав, Китай рванул и стал первой экономикой мира

Азарёнок мощно высказался об Иране: они стоят и бьются, несмотря ни на что!