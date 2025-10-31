Еремич о конкурсах красоты: хочется, чтобы во всём мире подчеркивалась традиционность, естественность

Божена Еремич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мне бы очень хотелось, чтобы по примеру нашей страны пошли другие государства и проводили конкурсы на таких же условиях, как у нас. И в перспективе чтобы был конкурс международный, сильный, крепкий, который приглашал бы только национальных победителей участвовать. Хочется, чтобы подчеркивалась во всем мире эта традиционность, естественность и абсолютно справедливое, объективное отношение ко всем странам, вне зависимости от политических процессов или каких-то других, чтобы это было справедливо.

В мире существует (мы для себя такую иерархию выстроили) два самых престижных международных конкурса – «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира». Ранее мы очень активно участвовали в «Мисс Мира». Но пока по политическим нюансам Россия и Беларусь не принимают в этом конкурсе участие. К счастью, есть другие конкурсы, которые, на наш взгляд, более объективные, где они с улыбкой принимают и Россию, и Беларусь, и Украину. И, на мой взгляд, это правильно. Особенно в сфере красоты. Это другая совершенно направленность. Меня это, честно говоря, удивляет, я нахожусь в непонимании, почему у некоторых стран, где проводятся эти конкурсы, есть такой момент и такие ограничения. Для меня это до сих пор непонятно. То же самое в отношении спортсменов, в отношении других сфер деятельности. Это моему разуму непонятно.

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