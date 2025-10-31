Им не было равных – белоруски взяли золото на чемпионате мира в Саудовской Аравии

Женская сборная нашей страны завоевала золото чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последний соревновательный день им не было равных в одной из ключевых дисциплин – боевое развертывание. По традиции спасателей после оглашения результатов победительницы окунули своих тренеров в резервуар с водой.

Сегодня, 31 октября, спасатели на арене прокладывали рукавную линию. Задача – как можно быстрее наполнить обе мишени водой. Вся система должна была быть собрана на высокой скорости, без потерь драгоценных сотых секунд на соединениях. Именно это и сделали белорусские спортсменки.

Наталья Ковалева, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

У каждого получилось все хорошо, но сейчас чуть-чуть долго заливали ствольщики, но у нас первая попытка хорошая.

Сергей Лапанович, руководитель делегации Беларуси на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту:

Девушки молодцы, и они сделали то, что должны были сделать – стали первыми. Самый сложный и непредсказуемый вид – боевое развертывание, очень много команд и самое главное – это результат командной работы. Потому что, если мы первые два вида имеем – это где-то личные результаты, то здесь командная работа и ошибка одного человека влияет на результат команды. У нас все получилось. В 2025 году в чемпионате мира приняли участие 170 спортсменов из 14 стран. Несмотря на серьезную конкуренцию, белорусские спасатели усердно боролись за место на пьедестале, демонстрируя высокий уровень подготовки и командный дух.

Диффалан Альмухаммад, участник мужской сборной Саудовской Аравии по пожарно-спасательному спорту:

Три года назад мы были в Беларуси, много чему там научились и до сих пор перенимаем их опыт, чтобы улучшить наши результаты. Мы очень рады, что белорусы приехали к нам, в Саудовскую Аравию.

Тиналао Томас, главный тренер мужской сборной Камеруна по пожарно-спасательному спорту:

У Беларуси очень хорошая команда. Для нас эта сборная – пример. Мы даже что-то копируем у них. Команда, которая действительно сосредоточена. И у них отличный тренер. У него хорошая техника и отличное понимание того, как разработать тактику для всей команды.