Игорь Петришенко: «Наша липовая аллея будет шелестеть и напоминать, что мы должны помнить о наших корнях»

Новости Беларуси. Попова гряда – это одно из пепельных пятен в Беларуси. В мае 1944-го нацисты согнали жителей деревни в сарай и сожгли заживо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их было 57 человек, в основном дети, женщины и старики. 16 апреля в рамках субботника на мемориале работало правительство. Возле каждого из 24 сгоревших домов высадили рябины. Деревья символизируют пролитую кровь мирных жителей. Сейчас многие трагические страницы истории белорусы открывают для себя по-новому.