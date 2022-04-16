Игорь Петришенко: «Наша липовая аллея будет шелестеть и напоминать, что мы должны помнить о наших корнях»

Новости Беларуси. Попова гряда – это одно из пепельных пятен в Беларуси. В мае 1944-го нацисты согнали жителей деревни в сарай и сожгли заживо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их было 57 человек, в основном дети, женщины и старики. 16 апреля в рамках субботника на мемориале работало правительство. Возле каждого из 24 сгоревших домов высадили рябины. Деревья символизируют пролитую кровь мирных жителей. Сейчас многие трагические страницы истории белорусы открывают для себя по-новому.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы надеемся, что наши рябинки возле каждого дома будут добрым напоминанием, доброй памятью тех людей, кто жил в этих домах. И наша липовая аллея будет шелестеть и напоминать, что мы должны помнить о наших корнях, истоках и о тех людях, кто невинно был убит за независимость и за свободу нашей родины, за нашу комфортную жизнь сегодня.
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