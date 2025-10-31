Минск в ближайшие три дня станет гандбольной площадкой

В Минске стартовал гандбольный турнир, в котором принимают участие сборные трех стран. В отдельной графе стоит матчевая встреча «Беларусь – Россия» у подрастающего поколения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 17 лет парни, конечно, не соперничают с грандами, однако потенциал у них большой. Именно на них сделана ставка, так как все верят, что тяжелый период международного бана в скором времени завершится, и тогда именно эти ребята станут главным двигателем к победе.

Игра «Беларусь – Россия» с участием молодежи стала первой в стартовом соревновательном дне большого праздника гандбола, и поединок также вызвал интерес у зрителя. Игра изобиловала и острыми моментами, и точными ударами. Первая половина завершилась преимуществом хозяев.