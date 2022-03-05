Пустовой: в преддверии Прощёного воскресенья хочу попросить у Президента прощения за нас всех, особенно молодёжь

О том, что Беларусь могла бы потерять и кому стоит попросить прощения. Тему развивает Евгений Пустовой. «Политика без галстуков и купюр».

Новости Беларуси. Референдум как реальная демократия. И киевский вариант развития как демократия по чужим лекалам. В современной геополитике не хватает Прощеного воскресенья, чтобы стороны могли хотя бы слышать друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Хочется красиво, а надо еще о многом. И обязательно уложиться в хронометраж. В стесненных условиях мировой геополитики вынужден служить стране и белорусскому народу наш Президент.

Сложно было всегда. Мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. И строили квартиры для молодых, затем многодетных семей. Под 3-5 %. А эта цифра на асфальте летом 2020-го – это такое завуалированное спасибо было. Сложно было всегда. НАТО бомбила Югославию, Ирак, Ливию. А мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. Посмеивались, ну что с этого, абы не было войны.

Сложно было всегда. На переговорах с непредсказуемым Ельциным, вороватым и набирающим силу олигархатом с понятиями из 90-х. А мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. Что это он предприятия не дает приватизировать, сдерживает размах частной инициативы. Нашу экономику бомбили санкциями, а нашего Президента либеральные медиа бомбили фейками. Тогда даже слова такого-то не знали. Тогда думали, это правда. Мы смеялись и под чарку и шкварку обсуждали очередной сиквел «Крестного батьки».