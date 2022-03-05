Пустовой: в преддверии Прощёного воскресенья хочу попросить у Президента прощения за нас всех, особенно молодёжь
Новости Беларуси. Референдум как реальная демократия. И киевский вариант развития как демократия по чужим лекалам. В современной геополитике не хватает Прощеного воскресенья, чтобы стороны могли хотя бы слышать друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что Беларусь могла бы потерять и кому стоит попросить прощения. Тему развивает Евгений Пустовой. «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Хочется красиво, а надо еще о многом. И обязательно уложиться в хронометраж. В стесненных условиях мировой геополитики вынужден служить стране и белорусскому народу наш Президент.
Сложно было всегда. Мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. И строили квартиры для молодых, затем многодетных семей. Под 3-5 %. А эта цифра на асфальте летом 2020-го – это такое завуалированное спасибо было. Сложно было всегда. НАТО бомбила Югославию, Ирак, Ливию. А мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. Посмеивались, ну что с этого, абы не было войны.
Сложно было всегда. На переговорах с непредсказуемым Ельциным, вороватым и набирающим силу олигархатом с понятиями из 90-х. А мы не замечали. Мы критиковали Лукашенко. Что это он предприятия не дает приватизировать, сдерживает размах частной инициативы. Нашу экономику бомбили санкциями, а нашего Президента либеральные медиа бомбили фейками. Тогда даже слова такого-то не знали. Тогда думали, это правда. Мы смеялись и под чарку и шкварку обсуждали очередной сиквел «Крестного батьки».
Евгений Пустовой:
Батьке сложно было всегда. Страну и в клуб космических держав вывести, и реальных побед в виртуальном IT-секторе достичь, от земли не оторвавшись. Космос в сельском хозяйстве. А мы не замечали. Мы кричали: «Устали от однотипной картинки». Но меняли машины, курорты, фестивали и чемпионаты внутри страны. А, кстати, Украина в это время меняла себе только президентов. Как носки.
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Евгений Пустовой:
Была бы война в Беларуси похлеще Украины. Профессионализм милиции избавил нас от армейской спецоперации. Президент Лукашенко элегантно победил и выиграл. Перемены есть. Страна осталась. Беларусь. Референдум. Конституция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это был всенародный референдум, эти поправки, изменения обсуждала вся страна. А мы как люди, которые готовы и должны были преподнести этот пирог нашему народу, сделали это – вы – блестяще. Спасибо вам.
Евгений Пустовой:
А теперь тем, кто кричал, что Президент не отдаст власть. В 25-м сами просить будете: не уходи. Кто-то о третьей мировой заикается. Она уже давно идет. Причем, гибридная. Причем, уже давно нас победили. Если верить интернету. Но вы чаще сморите в окно, чем в Telegram-пространство. Там реальность.