Лукашенко: «Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах»

Алена Сырова, политический обозреватель: Последние полгода во Дворце Независимости чаще вопросов безопасности обсуждали разве что возможные изменения и дополнения в Конституцию. Все совещания Президента сначала с Конституционной комиссией, потом с рабочей группой вы могли видеть в наших материалах. Закрытых тем и совещаний не было. И вот она, финальная точка. Глава государства подписал Решение республиканского референдума, согласно которому белорусы проголосовали за свое будущее. Вот он, исторический документ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут – это был бы для них подарок. Сегодня ситуация настолько напряженная, и мы идем по такому тонкому льду: если только неверный шаг влево, вправо – и мы провалимся в эту пропасть.

И сегодня, когда мы об этом говорим, наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах. Наши дети. Защищая эту землю, а не какую-то, где разворачиваются, кроме этого конфликта, еще и какие-то подковерные баталии и войны, подстегиваемые определенными силами. И вы их хорошо знаете. Мы-то это прекрасно понимаем и не собираемся не просто подставляться под их хотелки или желания. Мы просто понимаем, что нам надо, как нам жить и работать.

Подводя черту, еще раз скажу: биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог.

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