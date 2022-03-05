«Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты». Что говорят мирные жители Донбасса о «гуманитарном коридоре»?
Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В этом адском котле спасение удалось найти только единицам. Уже в безопасности они скажут, что украинские военнослужащие не выпускают мирных жителей и иностранцев, а это более 200 тысяч человек, желающих добровольно покинуть зону спецоперации. 5 марта только 17 успели эвакуироваться.
– Ехали солдаты наши, украинские, взорвали мосты, и все – мы остались изолированными.
– Они взорвали мосты?
– Да, после себя.
– То есть перекрыли выход мирным?
– У нас еще полсела там осталось.
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