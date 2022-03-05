Лавров: «Украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи»

Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на срыв гуманитарной операции, Россия и дальше готова работать по немедленному разрешению кризисной ситуации в Украине. Москва уже неоднократно заявляла, что украинские граждане, не станут мишенью в этой военной спецоперации. За 10 дней конфликта из опасных зон эвакуировано более 156 тысяч человек.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно (в соответствии с тем, что я сказал) урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона – украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи. Задерживаются, переносят согласованные сроки.