Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу

Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление Минобороны России читайте здесь.

С начала проведения спецоперации Украину покинули более миллиона 200 тысяч граждан. И люди продолжают бежать. 5 марта президент Зеленский в который раз призвал граждан оставаться в городах и продолжать бороться. Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров. Читайте здесь.

Время показало что для коллективного Запада ситуация в Украине не первостепенный вопрос. Обо всех просьбах украинской стороны там готовы разговаривать после окончания боевых действий. При этом страны так называемые партнеры Украины продолжают поставки оружия. В открытую заявляя, что помощь будет только такой. Что говорят мирные жители Донбасса о гуманитарном коридоре, читайте здесь.