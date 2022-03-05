Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу
Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявление Минобороны России читайте здесь.
С начала проведения спецоперации Украину покинули более миллиона 200 тысяч граждан. И люди продолжают бежать. 5 марта президент Зеленский в который раз призвал граждан оставаться в городах и продолжать бороться.
Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров. Читайте здесь.
Время показало что для коллективного Запада ситуация в Украине не первостепенный вопрос. Обо всех просьбах украинской стороны там готовы разговаривать после окончания боевых действий. При этом страны так называемые партнеры Украины продолжают поставки оружия. В открытую заявляя, что помощь будет только такой.
Что говорят мирные жители Донбасса о гуманитарном коридоре, читайте здесь.
На ближайшее время планируется третий раунд переговоров. Его ожидают в начале следующей неделе. И, как всегда, Беларусь готова создать все условия, чтобы этот кризис разрешился как можно быстрее и исключительно дипломатическим путем.
Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины. Подробности здесь.