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Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу

05 марта 2022 19:35
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Новости Украины. Завершаются 10-е сутки российской спецоперации в Украине. На 5 марта была заявлена масштабная гуманитарная акция. Мирные граждане некоторых населенных пунктов Донбасса должны были покинуть опасную зону, но снова пришли тревожные сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление Минобороны России читайте здесь.

Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу-1

С начала проведения спецоперации Украину покинули более миллиона 200 тысяч граждан. И люди продолжают бежать. 5 марта президент Зеленский в который раз призвал граждан оставаться в городах и продолжать бороться.

Путин поблагодарил Минск за организацию российско-украинских переговоров. Читайте здесь.

Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу-4

Время показало что для коллективного Запада ситуация в Украине не первостепенный вопрос. Обо всех просьбах украинской стороны там готовы разговаривать после окончания боевых действий. При этом страны так называемые партнеры Украины продолжают поставки оружия. В открытую заявляя, что помощь будет только такой.

Что говорят мирные жители Донбасса о гуманитарном коридоре, читайте здесь.

Зеленский призвал граждан оставаться в городах и продолжать борьбу-7

На ближайшее время планируется третий раунд переговоров. Его ожидают в начале следующей неделе. И, как всегда, Беларусь готова создать все условия, чтобы этот кризис разрешился как можно быстрее и исключительно дипломатическим путем.

Беларусь готова обеспечить пропуск для выезда из Украины. Подробности здесь.

# Международная политика # общество # Владимир Зеленский # Константин Герцев # Фотофакт

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