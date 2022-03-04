«Если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового Президента». От чего Лукашенко предостерёг белорусов?

Не стоит скрывать, что когда конституционная реформа только затевалась, немаленькая часть белорусов задавалась логичным вопросом: а зачем, если и так все работает? Мы ведь развиваемся. Президент, эксперты, юристы, журналисты подробно разъясняли, что к чему. Важную роль в том, что белорусы сказали общее да, сыграл сам Президент, его авторитет среди людей. В любых ситуациях, в том числе и сейчас, когда в соседней стране крайне напряженная обстановка и нас пытаются втянуть в конфликт, он, как ни один другой глава государства, говорит как есть, не играя какую-то роль. В ответ на такую искренность он ждет лишь одного – умения слушать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас нет оснований для беспокойства. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом. Кроме как от Бреста до Гомеля, у нас есть еще граница западная и северо-западная. И мы ее должны надежно прикрыть, потому что если мы там прозеваем, народ нам никогда этого не простит.

Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать: да нет, мы вот такие, мы вот пушистые и дальше будем белыми и пушистыми; да нет, мы никуда не пойдем, мы будем защищать нашу землю. Вы знаете, если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового Президента.

Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность. Формула известна, в пятый раз ее повторю: каждый должен заниматься своим делом. Как только мы начинаем париться, поститься, бросаться из стороны в сторону, мы обязательно в обществе породим кашу, безобразный бардак, извините меня. И тогда будет конец нам без всякой войны.

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