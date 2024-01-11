Пустовой: в Беларуси Президент слышит людей. Он пропускает через себя все посылы общества

Григорий Азаренок, СТВ:

О недостатках предыдущих амнистий – мы помним, конечно же, истории 2020 года, когда отмечалось 75-летие Победы в ВОВ. У нас была большая амнистия. Они потом, через несколько месяцев, оказались на митингах, на баррикадах. Причем в первых рядах как урки, уголовники, бандиты. И вот Александр Григорьевич настаивает на недопущении подобного в будущем. Ну и, конечно, категории, которые претендуют на эту амнистию: женщины, дети.

И вот только в Беларуси возможно, когда есть личный взгляд, личное участие главы государства. Они же всегда вопят, что вот Лукашенко всегда сам лично во все вникает, а это вот не налаженная система. Так именно то, что Лукашенко лично вникает, дает системе человечность, сердечность. Возможно решить какие-то вопросы. Потому что когда система бездушная, когда система западная, либеральная, она катком проходится и уничтожает людей. Вот как на Западе сейчас. Как мы видим в Польше, как мы видим сейчас в Германии. У нас же нет. У нас же милость к падшим призывал.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Григорий, ты сразу большой такой пласт поднял. Я начну с другого. Я начну с главных, первых слов Первого – обращение граждан; я общался. Вы слышите? Белорусы, мы слышим вообще? Чтобы какой-то Президент сказал: исходя из обращений граждан и общения с людьми – обычными, простыми людьми, теми, что с нами ездят в автобусах, метро, ходят на один и тот же завод, посещают те же самые школы, магазины и театры – Президент слышит людей. И через себя, через свое сердце, как губка, пропускает все посылы общества. Общество взрослеет, улучшается. Не 1990 год. Голодных людей нет, поэтому нет таких мелких краж и так далее.

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