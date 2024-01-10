Петровский: Польша – слепой заулок. Они кричат, что Лукашенко с 1994 года. А Туск и Качиньский с какого?

Петр Петровский, политолог:

Вот сейчас многовекторный, многополярный мир формируется. Где будет Польша? Будет с Туском? Более того, посмотри: они критикуют нас, что у нас Президент Лукашенко с 1994 года. А Туск и Качиньский с какого года? С какого там? С 1981 года? То есть глубокие пенсионеры. И они вот будут кувыркать Польшу между собой? И сравнить их с Лукашенко нельзя. Потому что Лукашенко – это крепкий хозяйственник, это диктатор с большой буквы слова. Это тот человек, который мыслит масштабно, который предвидел и чувствовал многополярный мир тогда, когда господствовали американцы в 1994 году. А что эти? Эти завели в евроатлантический капкан Польшу. Сделали вместо того, чтобы Польша мостом между Западом и Востоком, они сделали его тупиком. Мне вот нравится. Знаешь, как в Польше тупик называется? Слепой заулок. Польша – это слепой заулок.

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