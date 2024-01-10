Петровский: Польша начала украинизироваться. Сама система Польши повлечёт крах её государственности

Петр Петровский, политолог:

Они все развалят все эти коалиции. Для них Польша – источник личного обогащения. Это трагедия Польши. Знаешь, в чем дело? Польша начинает украинизироваться. Вот ты вот посмотри эти все кадры. Я не за Туска и не за Качиньского. Сама система глубоко порочна и глубоко антипольская в своей сущности. То есть она развалит их государственность. То есть какая-то авантюра действует.



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