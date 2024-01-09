Марзалюк: кожная высакаякасная кніжка, кожны тэкст, усё, што памнажае любоў і гонар за Айчыну, робіць нас мацней

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

І беларуская дзяржава на сёння – рэальна нацыянальная дзяржава. Я нагадаю адну спрэчку паміж дзвюма людзьмі з рознымі абсалютна палітычнымі поглядамі. І адзін пачаў зноў, што беларускі народ дурны, хворы, нічога не разумее. Другі чалавек моўчкі, яго інтэлігентна слухаючы, усміхнуўся, казаў: у беларускага народа ёсць свая нацыянальная свядомасць, проста яна вам вельмі не падабаецца. Вось у чым праблема. Праблема як раз у большасці беларусаў, якія не хочуць ва імя нейкіх сацыяльных сумнеўных, дрэннапахкіх эксперыментаў станавіцца белымі лабараторнымі мышамі. Пра гэта таксама казалася. Самае галоўнае, што мы павінны сёння зрабіць, мы гэта робім, гэта захаваць сваю рэальную тоеснасць, умацаваць яе, не забываць пра тыя рэчы, пра якія казаў Прэзідэнт. Таму што кожная высакаякасная кніжка, кожныя тэкст, перадача, пастаноўка тэатральная, усё тое, што памнажае любоў і гонар за Айчыну, робіць нас мацней.

Марзалюк: «Наша мадэль – апеляцыя да тых культурных формаў, якія памнажаюць людскасць і любоў у чалавеке».