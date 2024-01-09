Прямой эфир

Марзалюк: кожная высакаякасная кніжка, кожны тэкст, усё, што памнажае любоў і гонар за Айчыну, робіць нас мацней

09 января 2024 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

9 января в 20:30. Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим белорусскую культуру и ее основополагающие ценности. В гостях председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

Марзалюк: кожная высакаякасная кніжка, кожны тэкст, усё, што памнажае любоў і гонар за Айчыну, робіць нас мацней-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
І беларуская дзяржава на сёння – рэальна нацыянальная дзяржава. Я нагадаю адну спрэчку паміж дзвюма людзьмі з рознымі абсалютна палітычнымі поглядамі. І адзін пачаў зноў, што беларускі народ дурны, хворы, нічога не разумее. Другі чалавек моўчкі, яго інтэлігентна слухаючы, усміхнуўся, казаў: у беларускага народа ёсць свая нацыянальная свядомасць, проста яна вам вельмі не падабаецца. Вось у чым праблема. Праблема як раз у большасці беларусаў, якія не хочуць ва імя нейкіх сацыяльных сумнеўных, дрэннапахкіх эксперыментаў станавіцца белымі лабараторнымі мышамі. Пра гэта таксама казалася. Самае галоўнае, што мы павінны сёння зрабіць, мы гэта робім, гэта захаваць сваю рэальную тоеснасць, умацаваць яе, не забываць пра тыя рэчы, пра якія казаў Прэзідэнт. Таму што кожная высакаякасная кніжка, кожныя тэкст, перадача, пастаноўка тэатральная, усё тое, што памнажае любоў і гонар за Айчыну, робіць нас мацней.

Марзалюк: «Наша мадэль – апеляцыя да тых культурных формаў, якія памнажаюць людскасць і любоў у чалавеке».

# Государственная политика # общество # Ігар Марзалюк # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК
09 января 2024 19:17

Годами обворовывали страну! В Добруше завершился суд по громкому уголовному делу в сфере АПК

Александр Лукашенко наградил лауреатов спецпремий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп»
09 января 2024 19:13

Александр Лукашенко наградил лауреатов спецпремий «За духовное возрождение» и «Белорусский спортивный Олимп»

«Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли» – Лукашенко обратился к белорусам
09 января 2024 18:37

«Мы ни в коем случае не должны отказываться от того, чего достигли» – Лукашенко обратился к белорусам