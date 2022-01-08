Пустовой про Казахстан: подарочек к юбилею СНГ, и к тому же перед переговорами Путина с Байденом
Новости Беларуси. В эти рождественские вечера хочется говорить о мире и добре, о непреходящих ценностях. Но сейчас свою волю диктует геополитика. И то, что не произошло в Беларуси, происходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О мире, который мы должны сохранить, и как противостоять угрозам западной цивилизации – рассуждает политический обозреватель Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Беларусь, с Рождеством Христовым. Единая и неделимая, традиционная и развивающаяся страна. Так и хочется подобрать к каждому свой ключик, каждому свое слово, чтобы мы оставались такой же чистой Беларусью. В этих словах все сказано. У нас за словосочетание «Рождество Христово» не наказывают. Да, в европейских странах на государственных флагах изображены кресты, а за название праздника, который предопределил их культуру, в тюрьму могут посадить. Это политика – сегодня с нотками православия и главных смыслов, а также причин госпереворотов – без галстуков и купюр
Если нашу славянскую цивилизацию называют пасхальной (сначала надо умереть, чтобы воскреснуть, образно говоря, прожить Сталинград, чтобы повесить Знамя Победы над Рейхстагом), Европа всегда была другая. Рождественская. Всегда на лайте. Джингл белс, джингл белс. И сейчас главный смысл вытеснен. Вместо доброго праздника, праздника обновления человека и природы, даже солнце устремляется вверх – сплошная бутафория веселья, распродажи и ярмарки.
Рождество – это всегда дети. Какие дети? В Европе они уже токсичны. Экологически держать болонок – делают выводы солидные европейские издания. Рождество даже не для религиозных людей – это всегда праздник семьи. Какой семьи? Ну точно не современной европейской.
Всегда было это противостояние цивилизаций. Западная цивилизация – цивилизация чрева. Восток – дело тонкое, мудрое. Ну а мы, славяне, где? Правильно, между. Мы цивилизация сердца, души. Мы должны нести миру самые настоящие смыслы бытия.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это вопрос нашего национального достоинства – защитить славную многовековую летопись белорусского народа. При этом мы понимаем, что нам есть чем гордиться. Чего только стоит история Полоцкого, Туровского княжеств, которая как-то потерялась на фоне историографического, научного и культурного интереса к другим древним эпохам. Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему. И сегодня мы продолжаем ее писать. Нам нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и государства. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти. Надо определить стратегию и тактику работы в этой области. Иначе мы, наши дети опять повторим черные дни истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. Как я говорю, под плеткой.
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