Пустовой про Казахстан: подарочек к юбилею СНГ, и к тому же перед переговорами Путина с Байденом

Новости Беларуси. В эти рождественские вечера хочется говорить о мире и добре, о непреходящих ценностях. Но сейчас свою волю диктует геополитика. И то, что не произошло в Беларуси, происходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О мире, который мы должны сохранить, и как противостоять угрозам западной цивилизации – рассуждает политический обозреватель Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь, с Рождеством Христовым. Единая и неделимая, традиционная и развивающаяся страна. Так и хочется подобрать к каждому свой ключик, каждому свое слово, чтобы мы оставались такой же чистой Беларусью. В этих словах все сказано. У нас за словосочетание «Рождество Христово» не наказывают. Да, в европейских странах на государственных флагах изображены кресты, а за название праздника, который предопределил их культуру, в тюрьму могут посадить. Это политика – сегодня с нотками православия и главных смыслов, а также причин госпереворотов – без галстуков и купюр Если нашу славянскую цивилизацию называют пасхальной (сначала надо умереть, чтобы воскреснуть, образно говоря, прожить Сталинград, чтобы повесить Знамя Победы над Рейхстагом), Европа всегда была другая. Рождественская. Всегда на лайте. Джингл белс, джингл белс. И сейчас главный смысл вытеснен. Вместо доброго праздника, праздника обновления человека и природы, даже солнце устремляется вверх – сплошная бутафория веселья, распродажи и ярмарки.

Рождество – это всегда дети. Какие дети? В Европе они уже токсичны. Экологически держать болонок – делают выводы солидные европейские издания. Рождество даже не для религиозных людей – это всегда праздник семьи. Какой семьи? Ну точно не современной европейской. Всегда было это противостояние цивилизаций. Западная цивилизация – цивилизация чрева. Восток – дело тонкое, мудрое. Ну а мы, славяне, где? Правильно, между. Мы цивилизация сердца, души. Мы должны нести миру самые настоящие смыслы бытия. Подробности смотрите в видеоматериале.