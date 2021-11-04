Александр Лукашенко: «Мы уже разогрели наше общество, люди ждут новую Конституцию»

Это не первая встреча в таком составе. Экспертам предстояло провести ревизию предложений Конституционной комиссии и доработать недочеты. 4 ноября, фактически, подвели первые итоги работы группы. Александру Лукашенко представили новый доработанный вариант проекта будущей Конституции. На нем и сосредоточили внимание. В документе отражены принципиально важные вопросы: роль Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий органов власти и сохранение баланса госаппарата. Президент подчеркнул: давать ответы на эти вопросы нужно ни в коем случае не разрушая существующую в стране систему власти. Изучив доработанный вариант, Александр Лукашенко поинтересовался, что мотивировало экспертов исключать или добавлять некоторые статьи и положения. При этом Президент уверен: интенсивное обсуждение будущего закона и конкуренция мнений – хороший знак для объективности финального варианта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подошли к этому вопросу серьезно, насколько мы можем сегодня, исходя из своих опыта и знаний, и выработали некий проект Конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы внесем вариант на Конституционную комиссию. Некоторые конституционные инициативы и Конституционной комиссии инициативы вы не поддержали. Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут. Мы уже разогрели наше общество, люди ждут новую Конституцию, хотя, понятно, есть и те люди, которые предлагали, требовали перемен, а сегодня, я так понимаю, им не нужны, Конституция им не нужна. Но мы же не для них делаем Конституцию. Делаем Конституцию для подавляющего большинства нашего населения, но жить по этому Основному закону придется всем гражданам Беларуси и тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон.