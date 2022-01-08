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Верующие радуются приходу Христа. Как белорусы отмечают Святки?

08 января 2022 12:24
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Новости Беларуси. Особые дни наступили в народном календаре: Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время православные верующие радуются приходу в мир Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие радуются приходу Христа. Как белорусы отмечают Святки?-1

По традиции в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки. Несмотря на то, что Святки – праздник христианский, к нему примешалось немало языческих традиций.

Верующие радуются приходу Христа. Как белорусы отмечают Святки?-4

У славян с давних пор существовал во время Святок обычай колядовать.

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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