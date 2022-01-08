От молочных ферм до платья с камнями Swarovski. Чем запомнился 2021-год для корреспондента СТВ Юлии Примы?

Новости Беларуси. Мы продолжаем наш праздничный проект «Своими глазами». 2021-й для журналистов СТВ – это сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Что запомнилось моей коллеге Юлии Приме, которая не так давно пришла в наш коллектив, узнаем прямо сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Прима, корреспондент СТВ:

Этот год на СТВ был насыщенным и ярким. Мы старались, чтобы наши зрители первыми увидели самые интересные новости. Корреспонденты программы «Минщина» точно не сидели на месте. Без преувеличения, исколесили столичный регион вдоль и поперек. Лично для меня одно из самых ярких впечатлений оставила поездка в Мядельский район. Выросла я в городе. Так уж получилось, что до этого никогда не была на настоящей ферме. Чего скрывать, молоко встречала только в магазинах на полке и в холодильнике дома. Знакомство с буренкой на расстоянии вытянутой руки и возможность погладить маленьких телят – это так необычно и здорово. Здесь все для меня было в новинку. Оказывается, для телят есть специальные мюсли и даже молочное такси. Узнала, какие технологии используют на молочных фермах. Была даже в лаборатории. Теперь я в курсе, какой может быть суточный удой, сколько выхаживают телят и как добиться молока сорта экстра. «Здесь проводится анализ качества». Как проверяют молоко на жирность и кислотность – читайте здесь.

Юлия Прима:

Довелось мне побывать и в Несвижском замке. Там я увидела платье, выполненное в технике кружева. Честно говоря, в жизни оно еще прекраснее, чем на экране. И, наверное, каждая девушка хотела бы в гардеробе иметь такой наряд. Представлены на выставке были и кружевные, разноцветные стеклянные елочные украшения из золотой нити. Созданы они вручную и декорированы камнями Swarovski, стразами и бисером. Ни одна машина в мире не способна повторить узор, который создают мастера вручную. Таких елочных игрушек вы еще не видели. Что еще к новогодним праздникам приготовили в Несвижском замке – читайте здесь.