От молочных ферм до платья с камнями Swarovski. Чем запомнился 2021-год для корреспондента СТВ Юлии Примы?
Новости Беларуси. Мы продолжаем наш праздничный проект «Своими глазами». 2021-й для журналистов СТВ – это сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. Что запомнилось моей коллеге Юлии Приме, которая не так давно пришла в наш коллектив, узнаем прямо сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Прима, корреспондент СТВ:
Этот год на СТВ был насыщенным и ярким. Мы старались, чтобы наши зрители первыми увидели самые интересные новости. Корреспонденты программы «Минщина» точно не сидели на месте. Без преувеличения, исколесили столичный регион вдоль и поперек. Лично для меня одно из самых ярких впечатлений оставила поездка в Мядельский район. Выросла я в городе. Так уж получилось, что до этого никогда не была на настоящей ферме. Чего скрывать, молоко встречала только в магазинах на полке и в холодильнике дома. Знакомство с буренкой на расстоянии вытянутой руки и возможность погладить маленьких телят – это так необычно и здорово. Здесь все для меня было в новинку. Оказывается, для телят есть специальные мюсли и даже молочное такси. Узнала, какие технологии используют на молочных фермах. Была даже в лаборатории. Теперь я в курсе, какой может быть суточный удой, сколько выхаживают телят и как добиться молока сорта экстра.
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Юлия Прима:
Довелось мне побывать и в Несвижском замке. Там я увидела платье, выполненное в технике кружева. Честно говоря, в жизни оно еще прекраснее, чем на экране. И, наверное, каждая девушка хотела бы в гардеробе иметь такой наряд. Представлены на выставке были и кружевные, разноцветные стеклянные елочные украшения из золотой нити. Созданы они вручную и декорированы камнями Swarovski, стразами и бисером. Ни одна машина в мире не способна повторить узор, который создают мастера вручную.
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Юлия Прима:
Событий было очень много. В центральном регионе открывали новые стадионы, школы и детские сады. Введены в строй новые жилые дома, километры дорог, намолотили свыше миллиона 600 тысяч тонн зерна. Я уверена, что это не все открытия, и впереди нас ждет еще много нового и интересного. И по крайней мере, об этом мы точно расскажем. Пусть 2022-й будет щедрым на достижения, радостные события и яркие впечатления.