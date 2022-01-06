Александр Лукашенко: Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок, как Украина для НАТО
Роль Беларуси в урегулировании конфликта в Средней Азии 6 января четко обозначил наш Президента. Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики обратился к народу Казахстана. Он четко расставил акценты и объяснил: Беларусь готова к оказанию именно миротворческой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Очень беспокоил Алматы. Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно, потому что понимали, что туда будут переброшены Вооруженные Силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть еще военный аэродром, который был всегда под контролем военных. Всю ночь шла подготовка миротворческих сил войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Наша рота миротворческая – та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно, учений.
Я это к тому говорю, что наши «оппы» разразились гвалтом. Почему они гвалтуют? Референдум же, им же надо хоть за что-то зацепиться, чтобы лягнуть Президента, прежде всего меня, потому что мне же принимать решение пришлось. Но встает вопрос. Хорошо, они предлагают в НАТО. А если бы мы были в НАТО? Сколько погибло поляков, членов НАТО, в Афганистане, Сирии и так далее? Десятки. Тишина. Почему не осуждают? Поэтому если в союзе, то союзом придется и действовать, особенно в это горячее время. Мы прекрасно понимаем, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали: нельзя его отдать, потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО, так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил Беларуси.
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