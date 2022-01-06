Александр Лукашенко: Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок, как Украина для НАТО

Роль Беларуси в урегулировании конфликта в Средней Азии 6 января четко обозначил наш Президента. Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики обратился к народу Казахстана. Он четко расставил акценты и объяснил: Беларусь готова к оказанию именно миротворческой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Очень беспокоил Алматы. Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно, потому что понимали, что туда будут переброшены Вооруженные Силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть еще военный аэродром, который был всегда под контролем военных. Всю ночь шла подготовка миротворческих сил войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Наша рота миротворческая – та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно, учений.