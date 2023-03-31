Пустовой после Послания: «Кто кричал «нелегитимный», ребята, вы где? Вы ниже плинтуса»

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Белорусский лидер, во-первых, в прекрасной физической форме. Четыре с половиной часа держать аудиторию на одном дыхании. Они как-то пролетели незаметно. Умение держать сложную, многогранную, мозаичную аудиторию. Второе – это интеллект нашего Президента, глубинная мудрость. Главное, что все хотят слышать, – что скажет Лукашенко. Але, кто кричал «нелегитимный», ребята, вы где? Вы ниже плинтуса. Какие вы комментарии писали про Азаренка? Знаешь, Гриша, мы про них поговорим потом. Президент не зря их вспомнил потом. Ваше место в конце очереди.

Григорий Азаренок, СТВ:

Понятно, что все ждали геополитические вопросы, вопросы безопасности, вопросы ядерного оружия. Всю неделю стоял вой, хлюп и все остальное со всех европейских болот.

Евгений Пустовой:

Я теперь знаю, какие звуки в аду. Именно адские звуки доносились из Киева, Варшавы. Трамп – его нельзя упрекнуть в любви к Беларуси, России и славянам, но он сказал: при чем тут Беларусь, вы сами вынудили поступить так белорусам. Дежурный по Белому дому и его политика вынудили так Беларусь поступить. О чем это свидетельствует? О том, что Белый дом в своей внутренней борьбе за кресло президента Америки теперь кивает, смотрит в сторону Беларуси. Мы настолько стали огневой точкой геополитики, что даже во внутренней повестке США.