«Две кнопки». Кто будет принимать решение о применении ядерного оружия в Беларуси?

Андрей Лазуткин, политолог:

Да, если посмотреть по комментариям, которые появляются, то те, кто связан с нашей оппозицией, там просто брызги ненависти. Почему людям больно? Потому что они в 2020 году хотели чего-то хорошего добиться. Они добились того, что у нас будет ядерное оружие российское, еще будут хранилища с этим оружием. И все это будет применяться по странам, где они сегодня находятся, прямо комбо, как говорят. Это больно, конечно. Второй момент, нам все время пытаются тыкать, что мы не суверенные, что Россия поставила вам это оружие, теперь Россия им управляет, а вы как будто какая-то территория для запуска ракет. Это тактическое оружие. Когда, Григорий, вы пугаете их ударами по Варшаве, они говорят, что Путин этого не сделает, а Лукашенко не самостоятельный, а тем более там канал СТВ какой-то, как они могут по Варшаве ударить. Дорогие мои, тактическим оружием будут распоряжаться с учетом мнения нашего Президента.

Григорий Азаренок:

Сегодня уже глава СНГ Лебедев заявил, что будет две кнопки в Минске и Москве активационные. Решение будет приниматься в двух столицах.

Андрей Лазуткин:

Вот у вас типа договорняк может быть с кем-то в России, но здесь договорняка не будет. Когда у нас есть вторая кнопка, это добавляет фактор неопределенности ко всем их действиям, потому что хорошо брехать на Григория Азаренка, сидя в безопасной Варшаве. А теперь люди отодвинутся от линии соприкосновения Польши и Беларуси.

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