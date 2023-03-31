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Почему после бани могут выпадать волосы? Ответил врач

31 марта 2023 17:08
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В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Почему после бани могут выпадать волосы? Ответил врач-1

Валерий Молостов, врач-вертебролог:
Люди, которые идут в баню, обязательно панамку должны надевать. Объясняю почему. Дело в том, что большая температура выедает луковицу волоса, и волосы начинают после сильного прогревания выпадать.

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# Баня # общество # Валерий Молостов # Фотофакт

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