Почему российское ядерное оружие в Беларуси – это знак доверия? Объяснил политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда они сюда ездили и проводили «Минский диалог», натовцы сидели на сцене и говорили, что, ребята, ваша задача – разорвать отношения с Россией. Разорвите, и все будет хорошо. Россия – это очень опасно, Россия вас оккупирует, Россия нападет. И что мы видим сегодня? Россия нам ставит ядерное оружие. Это сигнал, что русские не то, чтобы нам доверяет, они понимают, что не произойдет никакой цветной революции, никакого переворота завтра, что не попадет в чьи-то непонятные руки, как это было с Тихановской в 2020 году. Они абсолютно в этом уверены. Это же тоже больно. Это же тоже сигнал такой, что это наш союзник, у союзника все нормально, союзник контролирует свою территорию, там вертикаль власти, и мы ему доверяем в плане даже такого оружия.

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