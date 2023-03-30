Прямой эфир

Почему российское ядерное оружие в Беларуси – это знак доверия? Объяснил политолог

30 марта 2023 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предстоящее Послание Президента Беларуси, действия беглых белорусов и борьбу с силами коллективного Запада. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Почему российское ядерное оружие в Беларуси – это знак доверия? Объяснил политолог-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда они сюда ездили и проводили «Минский диалог», натовцы сидели на сцене и говорили, что, ребята, ваша задача – разорвать отношения с Россией. Разорвите, и все будет хорошо. Россия – это очень опасно, Россия вас оккупирует, Россия нападет. И что мы видим сегодня? Россия нам ставит ядерное оружие. Это сигнал, что русские не то, чтобы нам доверяет, они понимают, что не произойдет никакой цветной революции, никакого переворота завтра, что не попадет в чьи-то непонятные руки, как это было с Тихановской в 2020 году. Они абсолютно в этом уверены. Это же тоже больно. Это же тоже сигнал такой, что это наш союзник, у союзника все нормально, союзник контролирует свою территорию, там вертикаль власти, и мы ему доверяем в плане даже такого оружия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Две кнопки». Кто будет принимать решение о применении ядерного оружия в Беларуси?

Лазуткин: мы боимся не ядерного оружия, а терактов и экстремистов. Почему?

«Люди туда рвутся попасть». Чем интересно Послание Президента?

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: «Беларусь ядерная, вы бессмысленны, все планы – бандеровскому псу под хвост. Истерика!»
30 марта 2023 19:08

Азарёнок: «Беларусь ядерная, вы бессмысленны, все планы – бандеровскому псу под хвост. Истерика!»

Лазуткин: мы боимся не ядерного оружия, а терактов и экстремистов. Почему?
30 марта 2023 19:04

Лазуткин: мы боимся не ядерного оружия, а терактов и экстремистов. Почему?

Легендарные фразы Лукашенко из прошлых Посланий и ожидания от нынешнего. Что будет в обращении Президента?
30 марта 2023 19:00

Легендарные фразы Лукашенко из прошлых Посланий и ожидания от нынешнего. Что будет в обращении Президента?