«Это чудовищный провал». Почему теракт в Мачулищах обернулся против его зачинщиков?

Андрей Лазуткин, политолог:

Суть в том, что этот теракт в Мачулищах – это была попытка показать, что в Беларуси есть якобы белорусское подполье, которое проводит такие крутые операции. А когда за задницу взяли этого украинского «друга», это был сигнал всему миру, посмотрите, здесь украинская сеть, его готовили там. Он расскажет, кто его готовил. Допустим, американцы. И получается, что нет никакого белорусского подполья, а есть диверсионная деятельность, враждебная деятельность со стороны ряда государств. И это очень неудобно Украине. Там, говорят, сняли заместителя главы СБУ после такой «прекрасной» операции. Это чудовищный провал, потому что Украина показала свою прямую причастность к этой операции. И суть не в том, что нанесен какой-то ущерб, а в том, что, как классики говорят, вы обкакались, грубо говоря. Так не делают спецслужбы.

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