Косметика из Вьетнама. Насколько эффективен муцин улитки для бьюти-процедур?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Современные девушки с большим удовольствием прибегают к лечению косметических проблем – что они используют? Концентрат улитки. Как вы считаете, в погоне за красотой и здоровьем мучить улиток, пиявок и пчел – насколько это эффективно?