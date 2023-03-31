Косметика из Вьетнама. Насколько эффективен муцин улитки для бьюти-процедур?

В последние десятилетия медицина сделала огромный шаг в лечении практически всех болезней, но до сих пор многие не доверяют врачам, а прибегают к нетрадиционным методам борьбы с недугом. В то же время есть масса старых, проверенных способов, которые использовали еще наши бабушки и дедушки. О том, как объединить усилия традиционной и нетрадиционной медицины и какими могут быть последствия такого лечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Современные девушки с большим удовольствием прибегают к лечению косметических проблем – что они используют? Концентрат улитки. Как вы считаете, в погоне за красотой и здоровьем мучить улиток, пиявок и пчел – насколько это эффективно?
Татьяна Рукан, не доверяет нетрадиционной медицине:
Животных вообще в принципе мучить нельзя. Я не думаю, что они помогут, хотя это применяется и во Вьетнаме. Мне привозили из Вьетнама косметику, причем как бы там все натуральное. Я бы не сказала, что уже насколько омолодилась.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Улитки не работают.
Наталья Надольская:
Есть такая шутка в интернете: ты не высыпаешься, у тебя постоянный стресс, плохо питаешься, но покупаешь маску с концентратом улитки, делаешь себе маску в надежде, что она поможет.
Татьяна Рукан:
Я иногда делаю маски именно из подручных средств, никаких улиток.
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