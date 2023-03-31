Григорий Азарёнок о Послании Лукашенко: «Разворачиваем информационное ядерное оружие, раздеваемся и работаем»

Новости Беларуси. На протяжении всего дня во Дворце Республики работала наша выездная студия. Прозвучавшие в ходе обращения главы государства тезисы наши коллеги обсуждали с приглашенными гостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оборона и безопасность, демография и сохранение семейных ценностей, защита исторической правды, вопросы беглых – эксперты делились своим мнением касательно выстроенных векторов. Впечатлениями от Послания Президента поделился и политический обозреватель Григорий Азаренок. Самые яркие тезисы из Послания Президента Юлия Алексеюк, СТВ:

Гриша, здравствуй, какие тезисы тебе особенно запомнились, были наиболее яркими?

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Это надо все осмыслить, разложить по полочкам, но эти тезисы – гарантии сохранения суверенитета, основа нашего суверенитета. В прошлом году Президент спрашивал, готовы ли мы платить, и белорусское общество ответило: да, готовы. И теперь сказано, что это такое. А это и историческая память, и культурные традиции, наше вооружение, армия. Конечно, все ждали вопроса вот этого: вооружение, ядерное оружие. Беглые вопили, стонали, орали, хрюкали, вся эта Европа санкциями грозила, еще чем-то. Мне понравилось: Президент говорит, вы что, очумели, вы против нас уже все что можно ввели и еще санкциями грозите. Но все эти боррели и прочие старые маразматики, они забывают, что они делают. Конечно, ответ Юрия Воскресенского про беглых просто прекрасен, то, как в цугцванг практически загнал глава государства польское правительство с этими обменами, беглыми, лохушками, НАО и так далее. Очень мощное послание, очень мощное. «Расслабляться не стоит». Что в повестке у беглых? Юлия Алексеюк:

Глава государства сказал, что расслабляться не стоит. Как ты думаешь, что в повестке беглых?

Григорий Азаренок:

В повестке беглых всегда одно. Сначала: не глядзіце, не глядзіце, не глядзіце! Я периодически заглядываю в телефон, чтобы сделать публикации. Смотрю, и они обсуждают, смакуют, гадалок каких-то своих пригласили, политологов бесконечных. И это просто замечательно. Говорит Президент, что нельзя расслабляться, вот, например, конкретное: одна из основ суверенитета – историческая память. А у нас на экскурсиях так рассказывают про исторические события, панов, шляхтюков, магнатов, Сапег, Радзивиллов и прочих? Нет, к сожалению. У нас иногда рассказывают проевропейскую, пролиберальную ересь. Вот это то, что называется «нельзя расслабляться». И мы не будем расслабляться, он обращался отдельно конкретно к журналистам. Не ослаблять давление и на общество, и на наших оппонентов, поэтому, конечно, не только не расслабляться, а наоборот, разворачиваться еще больше. Как белорусским СМИ противостоять информационной войне? Юлия Алексеюк:

Сейчас ведь идет активная информационная война, и ты как активный представитель авторской журналистики на нашем канале и в Беларуси что думаешь, какие новые способы, возможно, нужно придумать, чтобы противостоять этому давлению?

Григорий Азаренок:

Очень интересно: Президент поделился о том, что он совсем недавно прочитал документ, взгляд из-за границы о нашем информационном поле. Очень интересно ознакомиться, мы всегда готовы совершенствоваться, нельзя ни в коем случае стоять на месте, потому что по мере возрастания угроз наши военные отвечают ассиметрично. Есть угроза непосредственно нападения на Беларусь, приводил сегодня глава государства цитаты всех этих командиров дивизий, министров обороны, политиков и прочей сволочи польской, американской и так далее, которые говорят, что необходимо нам действительно начинать войну в Беларуси. И в ответ на это у нас тактическое ядерное оружие, но Президент даже больше подчеркнул: если надо, уже готовы шахты, уже даны все приказы, будут и «тополя» и даже сверхзвук, я думаю, будет. Как Президент правильно сказал, если надо, то привезем и стратегическое, если эти мерзавцы не понимают. Точно так же и в информационной войне: по мере нарастания угроз, надо переходить и на тактическое, и на стратегическое ядерное оружие. Зачем США пичкает оружием Польшу? Юлия Алексеюк:

Усиленными темпами происходит усиленное перевооружение польской армии, и как отметил глава государства, это все идет с посыла, с подачи США. Зачем им это?

Григорий Азаренок:

Идет передел мира. Глава государства сегодня, опять же, говорил: мир будет другим, мир будет меняться, мы его скоро не узнаем. Америка пытается сохранить свое доминирование на планете, но это уже невозможно, с этим уже несогласны. Это как распалась в свое время Британская колониальная империя, потому что невозможно было так контролировать Индию. Но они хотят не просто сохранить свою гегемонию, а создать новую расу господ, а остальные (тоже сегодня приводились примеры) должны батрачить по 12-14 часов на их корпорации. Хрен им, у них не получится ничего. Мы в авангарде нового мира, потому что здесь, в Беларуси, поднялось, можно сказать, красное знамя нового мира еще в середине 1990-х. И мир обязательно будет другим. «Разворачиваем информационное ядерное оружие, раздеваемся и работаем!» Юлия Алексеюк:

Глава государства акцентировал внимание, что необходимо воспитывать детей с учетом традиционных семейных ценностей. Вообще почему поднимается этот вопрос, он актуален в настоящее время?