Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

С 2020 года прошло больше двух лет, третий идет. И неужели до кого-то не дошло еще? Неужели вы не видите, на чьей стороне вы выступаете, когда говорите: мы хотим в Европу?! Вы хотите куда? Вы хотите под «Абрамсы», вы хотите под бомбы? Вы хотите с кем воевать? Вы хотите со своими русскими людьми воевать? С кем вы хотите воевать? Наши деды и прадеды дошли до Рейхстага и воздвигли красное знамя, точку поставили в этой восточной экспансии. Нет, точку не поставили. Многоточие, оказывается. Сейчас опять, с новой силой – драхнахост. Но они настолько обабились, эти европейцы. Они боятся сами воевать. Они могут так: больше танков, артиллерии и так далее. Но надо бойцы! Какие бойцы? Это те бородачи, которые из барбершопов с мужским гормоном вышли тогда к стеле, которым показали наши внутренние войска и силовики, кто в доме хозяин. Вы даже не представляете! Вы превращаетесь в полицаев! Под бчбшной тряпкой, под лозунгами «у Еўропу» вы превращаетесь в карателей!

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы еще это обсудим. Давай вернемся к Югославии.