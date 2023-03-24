Пустовой: «Под бчбшной тряпкой, под лозунгами «у Еўропу» вы превращаетесь в карателей!»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
С 2020 года прошло больше двух лет, третий идет. И неужели до кого-то не дошло еще? Неужели вы не видите, на чьей стороне вы выступаете, когда говорите: мы хотим в Европу?! Вы хотите куда? Вы хотите под «Абрамсы», вы хотите под бомбы? Вы хотите с кем воевать? Вы хотите со своими русскими людьми воевать? С кем вы хотите воевать? Наши деды и прадеды дошли до Рейхстага и воздвигли красное знамя, точку поставили в этой восточной экспансии. Нет, точку не поставили. Многоточие, оказывается. Сейчас опять, с новой силой – драхнахост. Но они настолько обабились, эти европейцы. Они боятся сами воевать. Они могут так: больше танков, артиллерии и так далее. Но надо бойцы! Какие бойцы? Это те бородачи, которые из барбершопов с мужским гормоном вышли тогда к стеле, которым показали наши внутренние войска и силовики, кто в доме хозяин. Вы даже не представляете! Вы превращаетесь в полицаев! Под бчбшной тряпкой, под лозунгами «у Еўропу» вы превращаетесь в карателей!
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы еще это обсудим. Давай вернемся к Югославии.
Евгений Пустовой:
Они превращаются в тех, кто жег Хатынь.
Григорий Азаренок:
Они такие и есть. Мы всегда были миротворцами. И тогда, этот страшный 1999 год, один политик в мире пытался принести мир. Россия тогда была под оккупацией.
Евгений Пустовой:
Пьяный Ельцин, вороватая кремлевская элита и набирающие жир олигархи.
Григорий Азаренок:
Я помню ехидные эти репортажи НТВ и все остальное про Милошевича. А вот Батька тогда полетел, хотя НАТО тогда не гарантировало безопасность. Более того, в этот же день начались новые бомбардировки.
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